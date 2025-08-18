Redacción De Tiendas Lunes, 18 de agosto 2025, 09:28 Compartir

La SHOKE Sabre Red SPR10 se ha consolidado como una de las opciones más fiables y legales de spray de defensa personal homologado en España. Este aerosol compacto de 22 ml destaca por su alta concentración de Oleorresina Capsicum (OC) al 10% y 1,33% de capsaicinoides, lo que garantiza una incapacitación inmediata y eficaz durante aproximadamente 45 minutos. Su fórmula en gel balístico resulta especialmente útil en exteriores, ya que evita la dispersión accidental en condiciones de viento y permite una aplicación precisa, minimizando riesgos para el usuario.

Un aspecto diferenciador de la SHOKE Sabre Red SPR10 es su sistema de seguridad avanzado, que previene descargas accidentales, y su capacidad de marcar al agresor con un compuesto UV visible hasta 48 horas después del uso. Además, cumple con la normativa española, lo que facilita su transporte y uso cotidiano por adultos. La experiencia de SHOKE, con más de 40 años en el sector de la seguridad, respalda la calidad y fiabilidad de este producto, que se ha convertido en una referencia tanto para profesionales como para particulares que buscan una protección efectiva y legal.

La homologación oficial y la fabricación bajo estrictos controles de calidad posicionan a este spray como líder en el mercado de defensa personal. Su diseño portátil y discreto, junto a la confianza generada por miles de ventas mensuales, lo convierten en una herramienta imprescindible para quienes priorizan la seguridad en su día a día. Palabras clave como "spray antiviolador legal", "spray pimienta homologado España" y "defensa personal SHOKE" están asociadas a este producto, reflejando su popularidad y eficacia comprobada.

Spray pimienta de defensa personal

España

Amazon