Este disfraz de Catrina será todo un acierto para Halloween

El disfraz de esqueleto mejicano catrina mujer Atosa es adecuado para Halloween y fiestas temáticas gracias a su diseño auténtico y vibrante. Este conjunto de dos piezas, compuesto por un vestido blanco y negro con estampados florales y de cráneos, junto con un cinturón decorativo, presenta un diseño inspirado en la tradición del Día de los Muertos. La combinación de huesos grises y flores rojas en la parte superior, junto con una falda negra adornada con cráneos y detalles alegres, aporta un toque distintivo que lo diferencia de los disfraces de esqueleto convencionales.

El cinturón, con su diseño floral plateado y borde rojo, no solo añade un elemento decorativo, sino que también permite ajustar el vestido para un mejor encaje. Además, hay diferentes tallas disponibles con una guía de medidas que facilita la elección. Esta propuesta de Atosa ofrece calidad y funcionalidad para celebraciones temáticas.

Uno de sus puntos más destacados es el diseño original y colorido del vestido, que combina el clásico blanco y negro con estampados florales y de cráneos, aportando un aire festivo y auténtico que lo diferencia de los tradicionales disfraces de esqueleto monocromáticos. Esta estética llamativa resulta especialmente atractiva para quienes buscan un toque distintivo en celebraciones temáticas.

El conjunto está formado por dos piezas principales: vestido y cinturón decorativo. Se entrega en una funda con percha, lo que ayuda a conservarlo en buen estado y simplifica su almacenamiento.

DISFRAZ DE ESQUELETO CATRINA MUJER ATOSA BLANCO Y NEGRO

