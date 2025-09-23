El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

AI Generated Image

Dibujo

Lápices de colores Alpino 654: Colores vivos y resistencia para uso escolar y creativo que nunca pasan de moda

El set Alpino 654 de 12 lápices de colores largos ofrece durabilidad, colores intensos y comodidad ergonómica a un precio muy accesible para estudiantes y aficionados al dibujo.

Redacción De Tiendas

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:36

Para quienes buscan materiales de dibujo fiables y versátiles, los Lápices de colores Alpino 654 caja de 12 colores largos destacan como una opción consolidada tanto en entornos escolares como en proyectos creativos de adultos. Este set reúne 12 lápices de colores vivos y brillantes en un formato largo, lo que facilita un uso más prolongado y cómodo. La forma hexagonal de cada lápiz asegura un agarre estable y ergonómico, mientras que la mina de 3 mm, reforzada para evitar roturas, responde bien tanto a trazos suaves como a presiones más intensas.

Uno de los puntos fuertes de los Alpino 654 es su fabricación en madera de calidad, que facilita tanto el afilado como la durabilidad del producto. Cumplen con las normativas europeas de seguridad EN71, lo que los hace aptos para su uso por niños y adultos.

Formato cómodo y práctico

Formato cómodo y práctico

El formato largo de 175 mm, ofrece una mayor vida útil por lápiz, lo que resulta práctico para quienes los usan a diario, ya sea en el aula o en casa. La forma hexagonal facilita el agarre y previene que rueden sobre la mesa

Uno de los aspectos más relevantes es su mina de 3 mm reforzada, que proporciona resistencia frente a roturas frecuentes, un aspecto a considerar en marcas más económicas. El colorido intenso de cada lápiz permite cubrir superficies con facilidad, logrando trazos uniformes y vibrantes. Esta viveza se mantiene estable incluso tras múltiples usos y afilados, superando en este aspecto a alternativas como los lápices de Liderpapel, que suelen perder intensidad con el tiempo.

La madera utilizada es de calidad, facilitando un afilado limpio y seguro, y todos los materiales cumplen con la normativa europea EN71, lo que garantiza su idoneidad para niños. El set incluye doce colores básicos y brillantes, adecuados para trabajos escolares y creativos, aunque usuarios avanzados pueden echar en falta una gama más amplia. En conjunto, el equilibrio entre durabilidad, facilidad de uso y seguridad convierte a este modelo en una opción sólida tanto para principiantes como para quienes buscan resultados consistentes en el día a día.

Newsletter

Lápices de colores Alpino 654

Comprar en Amazon

Noticias relacionadas

Los mejores estuches escolares para todo tipo de estudiantes

Los mejores estuches escolares para todo tipo de estudiantes

Las mejores mochilas para estudiantes de todas las edades

Las mejores mochilas para estudiantes de todas las edades

Si te gusta el dibujo técnico necesitas este compás Faber-Castell

Si te gusta el dibujo técnico necesitas este compás Faber-Castell

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  4. 4 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  5. 5 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  6. 6 Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos
  7. 7 Se acabó el modelo clásico: el cambio que llega al examen teórico de conducir
  8. 8

    La psicóloga Vanesa Fernández, nueva directora de Igualdad de Asturias
  9. 9 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  10. 10 Luis Enrique, el mejor entrenador del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lápices de colores Alpino 654: Colores vivos y resistencia para uso escolar y creativo que nunca pasan de moda

Lápices de colores Alpino 654: Colores vivos y resistencia para uso escolar y creativo que nunca pasan de moda