El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Trump anuncia un acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego y liberar a los rehenes
El atleta asturiano Alejandro Onís, en la pista de Las Mestas. Paloma Ucha

Alejandro Onís vela armas para la Media Maratón Gijón

El fondista sierense tratará de repetir la excelente actuación del pasado año y de conseguir título regional de la especialidad

César Sánchez

César Sánchez

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 06:19

Comenta

Alejandro Onís (Pola de Siero, 2001) fue el pasado año uno de los grandes protagonistas de la Media Maratón Gijón, Villa de Jovellanos, ... en la que, en una gran carrera, firmaba la tercera plaza y marcaba un nuevo tope regional de la distancia, con un crono de 1h05.15.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  4. 4

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  5. 5 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  6. 6 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  7. 7 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  8. 8 El conductor pillado a 237 kilómetros por hora en la A-8 batió el desafortunado récord de velocidad máxima registrada en Asturias
  9. 9 ¿Cuáles son los vuelos que Ryanair dejará de operar en Asturias?
  10. 10

    Quintes se movilizará contra la okupación en Granderroble

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alejandro Onís vela armas para la Media Maratón Gijón

Alejandro Onís vela armas para la Media Maratón Gijón