Alejandro Onís vela armas para la Media Maratón Gijón

Alejandro Onís (Pola de Siero, 2001) fue el pasado año uno de los grandes protagonistas de la Media Maratón Gijón, Villa de Jovellanos, ... en la que, en una gran carrera, firmaba la tercera plaza y marcaba un nuevo tope regional de la distancia, con un crono de 1h05.15.

El internacional asturiano volverá a estar en la línea de salida de la prueba el próximo sábado, a la que llega, reconoce, «un poco peor que el pasado año». «No obstante, esta dos últimas semanas he realizado buenos entrenamiento y habrá que ver como se desarrolla la carrera», señala en conversación con EL COMERCIO.

El pasado curso dejó el listón muy alto con la plusmarca regional. «En una media maratón en la que coja un buen grupo desde el principio, podría rebajar ese registro, aunque este esta edición salgo con el objetivo de ver qué sensaciones voy teniendo durante la carrera. Si me puedo acercar a mi mejor marca, sería una gran satisfacción», asegura Alejandro Onís, el máximo candidato para hacerse con el cetro regional de la distancia, ya que esta edición se decide en la prueba gijonesa. Es, igualmente, la gran opción asturiana para ocupar un lugar en las primeras posiciones. «En Gijón siempre hay un gran nivel, pero hay atletas de fuera que ponen las cosas duras», hace hincapié..

Onís considera que el cambio de fecha de la competición «ha sido un acierto». «Octubre es un buen momento para correr una media maratón. Estamos preparando el cross y nos permite correr esta prueba sin alterar demasiado la preparación», añade el atleta de Pola de Siero..

También afirma que el cambio de recorrido de la prueba «lo hace más urbano». Me gustaba también el anterior, pero éste nos permite acercarnos más a la ciudad. Para el público será mucho más vistoso, que nos verán pasar por el mismo lugar en varias ocasiones», explica, al tiempo que destaca que en Gijón «los aficionados siempre responden muy bien y salen a ver las carreras». «Esta es una de las pruebas que más gente reúne en la calle para apoyar a los corredores, después de la San Silvestre», puntualiza el atleta asturiano.

El internacional sierense, que se ha prodigado por circuitos de todo el país, cree que el trazado gijonés «es estupendo». «Lo único malo es que el viento te juegue una mala pasada en una jornada ventosa. Tiene algún pequeño repecho que te carga las piernas, pero el resto del trazado es llano y, por lo que en general, es un excelente circuito para hacer buenos registros», explica Onís, que, al mismo tiempo, destaca, por otra parte, el paseo del Muro, que es, a su juicio, «una pasada». «La gente anima mucho a los atletas y eso te incita a correr más y más», añade.

Unos pocos tomarán la salida dispuestos a luchar por el triunfo, pero a otros, la mayoría en esta carrera, les servirá para descubrir las calles de Gijón practicando deporte y buscar sus límites personales. Onís tiene muy presente a estos deportistas populares, tan importantes en todas las pruebas. A todo ellos les lanza un mensaje: «Estas carreras son para disfrutar. Es cierto que cada uno tratará de alcanzar sus objetivos, pero lo más importante al final es disfrutar corriendo, aunque a veces sea difícil».