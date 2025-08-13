El Aceites Abril Adba Sanfer sigue sumando altura con la ala-pívot Esther Sevilla

Poco tendrá que ver el Aceites Abril Adba Sanfer 2025-26 con el de la temporada pasada. El equipo avilesino ha vuelto a entrar ... de lleno en el mercado de fichajes, tanto nacional como internacional, para hacer frente al cúmulo de bajas que se han sucedido en la plantilla en las últimas semanas, sobre todo de jugadoras de la cantera.

La última en llegar ha sido la ala-pívot vallisoletana de 21 años Esther Sevilla, que procede de la Marian University de Estados Unidos tras formarse en la cantera del Ponce Valladolid. Con sus 1,88 metros de altura, «se une a nuestro LF2 para reforzar la pintura con físico y solidez», comentan desde el club avilesino.

Con esta incorporación, que no será la última del verano, Carlos Galán ya cuenta con 9 jugadoras en plantilla, de las cuales solo tres obeceden a renovaciones: las canteranas Sara Fraile, Carlota Azqueta y Elena Prats.

El cuadro colegial estaba apostando mucho por las jugadoras de casa desde el último descenso a Primera Nacional, pero las circunstancias han obligado al club a cambiar de estrategia para esta temporada. Laura Martínez está lesionada de larga duración y se plantea irse fuera a estudiar, posiblemente junto a Sara Brandy; Guada Cuesta y Elena Guijo buscarán una experiencia fuera, Marta Rodríguez se ha ido a Estados Unidos e Iris Ramos no puede compatibilizar este curso el trabajo con jugar en LF2.

Teniendo en cuenta los fichajes en la pintura, parece que tampoco continuará en el club la marbellí Claudia Alonso.