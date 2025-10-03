El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El técnico Nacho Galán, con los integrantes de su plantilla para la nueva temporada, sobre el parqué del Palacio de Deportes de Gijón. PALOMA UCHA
Baloncesto

El Círculo Gijón presenta sus credenciales en Segunda FEB

Los gijoneses recuperan la tercera categoría del baloncesto nacional y debutan este sábado frente al Insolac Caja 87 de Sevilla

Alfonso Alonso

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:58

Comenta

El baloncesto masculino gijonés se encuentra a escasas horas (domingo, 12.30, Palacio de Deportes de San Pablo de Sevilla) de poder volver a ... ver a uno de sus representantes entre los equipos participantes en una de las tres primeras categorías del baloncesto nacional. Éste no es otro que el Círculo Gijón Noega Baloncesto, que, dentro de sus aspiraciones de llevar a lo más alto al baloncesto de la tierra, desde este fin de semana se adentra en la Segunda FEB, categoría de bronce en la que se alista tras su merecido ascenso la temporada pasada y después de haber hecho recientemente sus pinitos en la Copa España de la Federación Española de Baloncesto, competición en la que participaron en su fase de grupos y que, en palabras de Nacho Galán, un año más entrenador del conjunto gijonés, utilizaron «como una herramienta más dentro de la preparación física y táctica del equipo». Habida cuenta de lo anterior, el objetivo del torneo copero no era otro que «coger ritmo de competición, hacer pruebas sacar conclusiones y llegar en buen momento a la Liga», la cual alcanzan con «mucha carga acumulada».

