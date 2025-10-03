El Círculo Gijón presenta sus credenciales en Segunda FEB

El baloncesto masculino gijonés se encuentra a escasas horas (domingo, 12.30, Palacio de Deportes de San Pablo de Sevilla) de poder volver a ... ver a uno de sus representantes entre los equipos participantes en una de las tres primeras categorías del baloncesto nacional. Éste no es otro que el Círculo Gijón Noega Baloncesto, que, dentro de sus aspiraciones de llevar a lo más alto al baloncesto de la tierra, desde este fin de semana se adentra en la Segunda FEB, categoría de bronce en la que se alista tras su merecido ascenso la temporada pasada y después de haber hecho recientemente sus pinitos en la Copa España de la Federación Española de Baloncesto, competición en la que participaron en su fase de grupos y que, en palabras de Nacho Galán, un año más entrenador del conjunto gijonés, utilizaron «como una herramienta más dentro de la preparación física y táctica del equipo». Habida cuenta de lo anterior, el objetivo del torneo copero no era otro que «coger ritmo de competición, hacer pruebas sacar conclusiones y llegar en buen momento a la Liga», la cual alcanzan con «mucha carga acumulada».

Una necesidad de estar en el momento óptimo al inicio de la competición que se conjuga con la necesidad de conjuntar y acoplar un equipo con muchas caras nuevas, circunstancia que Nacho Galán reconoce y sitúa como uno de los grandes retos de la temporada. «Con nuestro presupuesto la continuidad de plantilla es difícil y eso nos obliga a reconstruir no solo el juego, sino también las dinámicas internas», señala, a la par que elogia a su plantilla, a la que califica como un «grupo humano que tiene una buena base de profesionales, con inteligencia táctica, compromiso y todos, sin excepción, con mucha hambre», vislumbrando señales muy positivas de conexión dentro y fuera de la pista.

Conformando el mismo, cuatro renovaciones, entre ellas las del capitán Samu Barros, quien de nuevo compartirá vestuario con Michael Okafor, Fonso del Busto y Shariff Idris. El resto son incorporaciones, si bien alguno como el naviego Javi Menéndez sabe perfectamente lo que es militar en el club gijonés. Por su parte, Guillem Arcos, David Ramírez, Samu Franco, Joseph Reilly, Tavin Pierre, Alberto Díaz y Jerónimo Luis sí que conocerán la sensación de vestir en Liga por primera vez la camiseta del Círculo Gijón. Una elástica que también defenderán jóvenes de la cantera asturiana, en dinámica del primer equipo, como Luis Manuel de la Fuente, que participó en dos de los tres encuentros coperos.

Con aquellos mimbres y con el inminente debut liguero frente al Insolac Caja 87 en el horizonte más cercano, Galán califica el partido inaugural de Sevilla como «un reto muy bonito». «Nos enfrentamos a un equipo potente, montado para ascender, con talento y en una cancha histórica como la de San Pablo con un gran ambiente y más de 2.500 abonados», manifiesta. A mayores, más allá de la enjundia del rival y del ambiente que se encontrarán en la ciudad hispalense, prevé un encuentro duro frente a un rival que se presenta con cierto grado de incógnita e imprevisibilidad, merced a un contexto de destitución de su entrenador hace apenas un par de días.

Con los condicionantes mencionados, los gijoneses viajan a la capital andaluza con el máximo respeto hacia su contrincante, pero, conjurados en una filosofía de ambición y de mostrar ganas de competir en una categoría superior desde el minuto uno de pertenencia a la misma, tratando de que el partido sea una declaración de intenciones de lo que el equipo quiere que se vea de él a lo largo de esta temporada.