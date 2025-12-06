El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El técnico Juan Muñiz da indicaciones a sus jugadores durante un tiempo muerto. LVA
Balonmano | ULE Ademar 32-34 Horizonte Atlética

El Horizonte Atlética retoma la senda del triunfo ante un acelerado filial del Ademar

El equipo avilesino capeó el buen inicio local para tomar distancia en el marcador, que se igualó en un correcalles final sin consecuencias

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:37

El Horizonte Atlética, que finalmente pudo contar con Silvino para la causa, retomó la senda del triunfo después de dos derrotas consecutivas en su ... visita al filial del Ademar de León (32-34) en el Pabellón Universitario Hansi Rodríguez. El filial ademarista no es el de otros cursos, pero aun así a los avilesinos no les valía otra cosa que la victoria y la consiguieron con solvencia pese al resultado final.

