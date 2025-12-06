El Horizonte Atlética retoma la senda del triunfo ante un acelerado filial del Ademar

El Horizonte Atlética, que finalmente pudo contar con Silvino para la causa, retomó la senda del triunfo después de dos derrotas consecutivas en su ... visita al filial del Ademar de León (32-34) en el Pabellón Universitario Hansi Rodríguez. El filial ademarista no es el de otros cursos, pero aun así a los avilesinos no les valía otra cosa que la victoria y la consiguieron con solvencia pese al resultado final.

El partido comenzó con un guión que no iba a durar mucho tiempo en la cancha. El Ademar B hiló defensas muy intensas con ataques rápidos que le situaron antes del minuto dos 3-1 arriba en el marcador. La Atlética, algo atascada en los cambios defensa-ataque, circulaba con más lentitud, pese a lo cual no perdía la estela en el marcador. No en vano, a pesar de que el primer error en el lanzamiento local no llegó hasta el minuto 6:24, merced a una parada de Braulio desde los siete metros, el electrónico señalaba un parejo 5-4.

La igualdad se hizo dueña de la situación y los equipos iban alternando errores y aciertos sin que nadie pudiese irse en el marcador. El paso al frente visitante llegó a ocho minutos del final, cuando, después de que Cuevas mostrase su talento para definir desde el extremo, un lanzamiento exterior potente de Manel ponía el 10-13 en el marcador.

Universidad de León Ademar Pulgar (2), Mario Blanco (2), Óscar (3), Raúl (11), Darío Torres (2), David Blanco, Navarro (1), Garmón, Javi Alonso (4), Raúl García (7), Pedro, Samu, Lucas y Marcos. 32 - 34 Horizonte Atlética Braulio y Fer Martín; Carlos Costoya (3), Jaime (2), Puig (5), Cuevas (8), Silvino, Ardisana (5), Luis Sierra (1), Aitor (1), Kreikemeyer (1), César Sánchez (3), Hugo Monje, Manel (3) y Sergio Iglesias (2). Marcador cada cinco minutos 5-3, 6-6, 8-8, 9-10, 10-13, 13-17 (descanso), 16-21, 17-24, 18-25, 22-28, 26-31 y 32-34.

Árbitros Pablo Castellanos y Santiago Piñera. Excluyeron a Pulgar (2), Navarro y Pedro; y a Puig, Silvino, César Sánchez (2) y Sergio Iglesias

El Universidad de León Ademar entró en un bache a nivel de acierto ofensivo y el Horizonte Atlética lo aprovechó para ampliar la diferencia hasta el 10-15, con buenos minutos de Sergio Iglesias en el pivote, que se turnó con Hugo Monje ante la baja por lesión de Carlos García. Los avilesinos se irían finalmente al descanso con una renta de cuatro goles en el marcador (13-17).

El segundo acto comenzó con un tanto visitante (13-18), demostrando que el Horizonte tenía claro su objetivo en el Hansi Rodríguez. Los pupilos de Juan Muñiz se fueron adaptando a las circunstancias, corriendo cuando tocaba y sabiendo frenar para realizar ataques más estáticos. Con 17-24 en el marcador, el Ademar B solicitó el primer tiempo muerto del partido.

Con un Puig inspirado en el lanzamiento, Costoya soltando misiles desde su casa, Braulio más atinado que en la primera parte y el joven meta Fer Martín deteniendo un penalti y su posterior rechace, parecía que el pescado estaba vendido. Sin embargo, el Ademar B empezó a reaccionar cuando nadie lo esperaba y con 25-29 en el electrónico Juan Muñiz paró el partido.

Tan cerca veían los avilesinos el triunfo que aflojaron un poco el acelerador, algo que aprovechó el Ademar para, proponiendo un correcalles en los últimos minutos, situarse 29-32 primero y 32-34 al final, ajustando mucho el marcador final de un partido en el que el Horizonte mereció una renta mayor. El filial ademarista, joven y de pulso acelerado, aprovechó determinados momentos del partido para marcar muchos goles, pero nunca estuvo cerca de dar un susto real a los hombres de Juan Muñiz, que miran ahora a sus rivales directos.