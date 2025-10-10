Puig, jugador del Horizonte Atlética: «Nos costó un poco empezar, pero creo que estamos alcanzando nuestro nivel»

Ya acostumbrado a sus gafas de protección después del golpe recibido en su día, y ya consolidado como un veterano de la plantilla del Horizonte Atlética ... pese a que solo tiene 25 años, Juan Puig ha comenzado la temporada como el cuarto máximo goleador del equipo, con una media de cuatro tantos por encuentro disputadas cuatro jornadas.

Salvando el año Erasmus que le alejó del equipo durante una temporada, Puig, canterano del club, se ha ganado por méritos propios ser un fijo en el esquema de Juan Muñiz, si bien esta campaña se le ve quizá más motivado que nunca. «No lo sé, la verdad. Yo siempre he intentado hacerlo lo mejor posible. ¿Si es por la competencia? Puede ser. Al final cuando sabes que si no estás bien te puedes quedar sin minutos supongo que influye».

En todo caso, el avilesino no se atreve aún a afirmar que estamos ante la mejor plantilla de los últimos tiempos en el Horizonte Atlética. «Es difícil decirlo, sobre todo porque acaba de empezar la temporada y habrá que ver lo que conseguimos de aquí al final. Creo que tenemos un 'equipón', pero tampoco está muy lejos del de otros años, cuando teníamos a Jose –Carlos Hernández– o a Samu –Pérez–. Lo que está claro es que volvemos a tener un equipo para pelear por la fase de ascenso y eso es lo que tenemos que hacer», asegura.

«Siempre he tratado de hacerlo bien, pero puede ser que la competencia te ayude a rendir más»

Preguntado acerca de la posible presión que pueda suponer tener ese objetivo por primera vez tan claro entre ceja y ceja, el canterano es muy sincero: «Yo no noto diferencia alguna con respecto a otras temporadas, quizá porque desde que llegué al primer equipo ese ha sido siempre el objetivo que nos marcamos en el vestuario y conseguimos llegar a varias». Por tanto, «la presión es la de siempre».

Sobre el desempeño del equipo en este inicio liguero, Puig reconoce que «estamos yendo de menos a más. Al principio nos costó, tanto en Copa como en los primeros partidos, con ese bache en Valladolid, pero creo que poco a poco nos estamos acercando al nivel que queremos, sobre todo en el último partido».

Así, afronta con optimismo el derbi de mañana frente al Grupo Covadonga, equipo del que no se fía ni un ápice. «Es uno de los infravalorados del grupo. Ya ganó al Zamora y son muy peligrosos», alerta. Dentro de una liga que «parece bastante igualada. Puede haber más tropiezos en general de lo que podría pensarse».

De cara a una hipotética fase de ascenso, si se alcanza, «será muy importante la suerte y el rival que te toque. Nunca sabes. Pero bueno, todavía queda mucho trabajo que hacer por delante para pensar en eso».