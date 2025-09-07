Álvaro Queipo afirma que las manifestaciones propalestinas en la Vuelta «dan una imagen de nuestra tierra que no se corresponde con lo que realmente somos» El líder del PP en Asturias asegura que la postura del gobierno autonómico en este asunto responde a «una agenda calculada para »generar crispación artificial« con fines electorales»

Eduardo Paneque Gijón Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:29 | Actualizado 15:36h. Comenta Compartir

Hubo que esperar hasta el último día de la Vuelta a España en Asturias, la que tiene salida en Vegadeo, para escuchar al líder del Partido Popular en la región pronunciarse sobre las protestas contra el genocidio en Gaza y la participación del equipo Israel Premier Tech (ahora solo Premier Tech, desde la etapa en Avilés) en la carrera. Lo hizo arrogándose el «hablar en nombre de miles de asturianos» para «pedir disculpas al equipo israelí que no son culpables ni responsables del conflicto entre Israel y Hamás y lo que está ocurriendo en esa zona, que todos condenamos y algo que la comunidad internacional debería de resolver cuanto antes».

A Álvaro Queipo no le gustaron las protestas, porque a su juicio no tiene nada que ver con una competición deportiva, y porque que además «empañan» la imagen del Principado: «La Vuelta es una competición de primer nivel, en la que Asturias ha sido siempre protagonista con grandes etapas. Esto está dando una imagen de nuestra tierra que no se corresponde con lo que realmente somos».

Tampoco comulgó con la postura del Principado, que pidió al equipo israelí que abandonase la carrera y rechazó que fuese ningun miembro del Consejo de Gobierno (el Ejecutivo envió a la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez). Tampoco con que la delegada del gobierno, Adriana Lastra, que defendió las protestas «siempre que sean pacíficas». Para el líder popular, todo responde a «una agenda calculada para »generar crispación artificial con fines electorales«. Puso otro ejemplo: »Lo hemos visto en el Descenso Internacional del Sella, cuando Barbón exhibía la bandera de Palestina politizando un evento que une a los asturianos«.

Temas

Álvaro Queipo