Benjamín Noval, bicampeón de España de categoría júnior: «Mi padre me dice que disfrute y que no cambie nada»

Cuando se cumple una semana de haber entrado en los libros de historia del ciclismo nacional al convertirse en el tercer corredor, tras Juan Ayuso ... e Iván Romeo, en lograr el doblete en los nacionales de ciclismo júnior, pero siendo el único en hacerlo en su primer año en la categoría, Benjamín Noval (Pola de Laviana, 2008) repasa para EL COMERCIO un último mes inolvidable, en el que además firmó su primera victoria internacional y en el que oficializó su fichaje por el equipo INEOS Grenadiers para su salto a profesionales en 2027.

–En Baron estrenó su casillero internacional, algo que se le escapó durante el invierno.

–Tenía ganas de vencer fuera. El primer día, cuando hice segundo en la crono, me alegré, pero no me quedé satisfecho, ya que me volvía a quedar segundo y, además, que me ganase un italiano me fastidió bastante. El último día sabíamos que lo podía hacer muy bien, dado que era una carrera dura, y, en el momento que la etapa se fue decidiendo y me vi adelante, hice como una carrera más, disfrutándolo mucho.

–El colofón llegó con el doblete en el Campeonato de España.

–Sabía que tenía posibilidades de ganar las dos pruebas. Pero fue una crono muy dura y agónica. A partir de los 2.000 metros se me hizo larguísima y, en ningún momento, cuando iba sobre la bici, pensaba que podría ganar, ya que las sensaciones no eran las que debía encontrar para un esfuerzo de veinte minutos. Pero, cuando supe que había ganado, me hizo mucha ilusión, aunque rápidamente pensé en el día siguiente.

–Una prueba en ruta que venció con un ataque muy lejano.

–Ni mucho menos pensaba que podía atacar a sesenta kilómetros y mucho menos metiéndole cuatro minutos al segundo. Fue un día que se me dio muy bien. Cuando ataqué, era el momento perfecto, ya que todos íbamos a tope. Puse un punto más y pude irme hasta la meta.

–Al cruzar la meta se encontró con su familia y rompió a llorar. ¿Fue la liberación de tensiones?

–Este año y el anterior hice un trabajo bastante bueno durante toda la temporada, tanto para carretera como para ciclocross, siendo la recompensa de todo. Todo el sufrimiento y sacrificio que tienes que hacer, tanto para entrenar como para coger la bici después de clase los días que llueve, todo se refleja ahí. Estuvo muy bien y fue muy bonito.

–El último en lograr el doblete fue Iván Romeo, a quien conoce bien, ya que cuando lo hizo militaba en la MMR Academy.

–El día antes pude entrenar con él en el circuito de la crono, repasándolo juntos. Nos llevamos muy bien y me hace ilusión haber conseguido lo mismo. Pero, a diferencia suya, yo he tenido la suerte de lograrlo como júnior de primer año, por lo que podré disfrutar hasta el próximo campeonato del maillot de la MMR Academy de campeón de España.

–Un maillot de campeón que lucirá tanto en las pruebas de carretera como en las de ciclocross.

–Me hace mucha ilusión y me motiva intentar conseguir el año que viene revalidar los títulos.

–¿Siente que los rivales le controlan ahora más?

–Todo el mundo me conoce. Yo en cambio a todos ellos no. Cuando ataco salen todos y, si no es una carrera muy dura, como fue la última etapa de Besaya o el Campeonato de España, me es muy complicado escaparme. Se me hace más raro y cuesta mucho más ganar, especialmente intentando meter tiempo al resto. Hay que vivir con ello y, si eso pasa, es que vas por buen camino. Así que toca seguir con ello.

–¿Qué consejos le da su padre?

–Que disfrute, que siga haciendo lo que estoy haciendo y que de momento no hace falta cambiar nada, que, por lo que se ve, va bastante bien.

–¿Tener ya asegurado el salto a profesionales le hará afrontar lo que resta de etapa júnior de una manera diferente?

–Quiero afrontarlo igual, intentando ganar el mayor número de carreras posibles e intentando ser el mejor. Esa ambición no la puedo perder y menos ahora, que estoy en un época en la que puedo disfrutar de todo. Voy a intentar seguir como ahora y todo lo que pueda mejorar de cara a 2027, bienvenido sea.

–¿Le han marcado algún tipo de trabajo especial desde el INEOS?

–No he hablado aún mucho con ellos, ya que fue hace unas semanas cuando llegamos al acuerdo. Este año voy a seguir con el preparador que he tenido hasta ahora y continuando con todo igual, ya que no creo que deba cambiar nada, porque, por lo que veo, todo salió hasta ahora bien. Si en algún momento necesito ayuda, seguro que me la podrán dar.

–Su próximo reto es el Tour de Valromey, el llamado 'Tour de Francia Júnior', donde a buen seguro muchos le controlarán.

–Fuera todo el mundo tiene una visión distinta de correr respecto a aquí en España. Allí nadie se lo piensa y, nada más que tres corredores cogen dos metros, los tres dan relevos a tope, sin pensar en si van a reventar o no, por lo que creo que va a ser mucho más distinto. Es una carrera muy dura por los puertos que se suben, por lo que hay que esperar a ver cómo lo afrontamos junto al equipo. Pero, por mi parte, intentaré hacerlo lo mejor posible.

–De cara a la siguiente fase de la temporada, tiene la última semana de septiembre el Mundial en Ruanda y, una semana más tarde, el Europeo en Francia.

–Sería un gran objetivo tanto el Mundial como el Europeo. Quiero ir a los dos, ya que, si participas en uno, tienes un buen punto de forma para ir al otro. Vamos a intentar preparar bien los dos campeonatos y, luego, un buen descanso de cara a la temporada de ciclocross. Aunque aún queda mucho.