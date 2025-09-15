Quién es Matthew Riccitello, el corredor del equipo Israel que se ha llevado el maillot al mejor joven

La ceremonia oficial de La Vuelta quedó suspendida por las protestas propalestinas. En su lugar, de forma casi clandestina, se improvisó una entrega de ... premios con un podio hecho con neveras. Sobre ellas estuvieron Jonas Vingegaard, Joao Almeida y Thomas Pidcock, los tres mejores de la ronda en la clasificación. Pero también subió Matthew Riccitello, ganador del maillot al mejor joven. Un corredor que milita en las filas del Israel Premier Tech, cuya presencia en la carrera ha motivado las manifestaciones en contra del Gobierno de Netanyahu.

Riccitello luce el maillot del Israel, aunque no es israelí. Tampoco italiano, pese a su apellido. El joven corredor, de 23 años, nació en Tucson, Estados Unidos. La familia de su padre es originaria del país transalpino. Su bisabuelo emigró a Nueva York y después viajó hasta Arizona. «Tenemos sangre italiana y me encanta el país, es mi preferido en Europa».

Su pasión por la bicicleta la heredó de su padre, Jimmy Riccitello, un triatleta profesional que ganó en 1996 el Campeonato del Mundo Xterra, una modalidad que combina natación en aguas abiertas, ciclismo de montaña y trail running. La madre de Riccitello también fue deportista. Tras dar a luz, se preparó y participó en un Ironman. Una modalidad en la que la bicicleta está muy presente. «El Tour de Francia estaba siempre puesto en la televisión en verano. Me gustaba verlo», ha afirmado.

Riccitello comenzó combinando natación y atletismo. «De pequeño seguía las gestas de mi padre, quería imitarle», explicó hace años. Su paso por la bicicleta empezó relativamente tarde, a los 13 años. En juveniles militó en el LUX Cycling, un club estadounidense en el que también corrieron los ahora profesionales Quinn Simmons (Lidl) y Luke Lamperti (Soudal). Y acto seguido pasó al Hagens Berman Axeon, escuadra continental donde han competido corredores de prestigio.

En agosto de 2022 fichó por el Israel. Comenzó a tener buenos resultados y a destacar. Se dejó ver entre los mejores del mundo, entre ellos Isaac del Toro, la joya del UAE. El año pasado ya fue cuarto en la clasificación de los jóvenes de la Vuelta, un maillot que ha logrado este año. Lo consiguió al final, en la dura etapa de la Bola del Mundo. Este tipo de carreras de fondo le van bien. Lo ha demostrado de sobra con su quinto puesto en la general. Riccitello es un escalador puro. Mide 1,72 metros y pesa 55 kilos. Representa la esperanza del ciclismo estadounidense para las grandes vueltas.

A Riccitello le «gustaría» poder volver a competir en Estados Unidos, en grandes competiciones como el Tour de California, que «siempre iba a ver». Por ahora deberá esperar, aunque sigue entrenando duro. Eso sí, en cuanto se baja de la bicicleta, piensa en otra cosa. «No me gusta hablar mucho de ciclismo».

El año que viene cambiará de aires. No ha renovado con Israel-Premier Tech y pondrá rumbo al Decathlon, un equipo que está teniendo importantes incorporaciones.