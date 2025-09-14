Por primera vez, sin españoles entre los diez primeros de la Vuelta

Abel Balderstone ha hecho historia en esta Vuelta. Y no hay nada que objetar al gran rendimiento del corredor del Caja Rural, que ha culminado ... el trabajo del equipo Pro Continental con su decimotercera posición. Pero esa clasificación supone una mancha histórica para el ciclismo español, que siempre había tenido al menos un corredor entre los diez primeros desde que la ronda hispana arrancó allá por 1935. Ha tenido que ser en la Vuelta del 90 aniversario donde se ha dado el peor resultado de la historia, un registro que evidencia el cambio de ciclo en el pelotón nacional, que busca un nuevo referente con el que soñar con grandes gestas.

Porque esta Vuelta quedó marcada por los problemas físicos de los dos principales corredores que habían peleado por las primeras plazas en las últimas ediciones. Es el caso de Enric Mas, cuatro veces en el podio final y al que una tromboflebitis que le obligó a retirarse en el Tour le impidió estar en la salida. Eso condicionó al Movistar, carente de su líder, y al ciclismo español, que se quedaba sin el corredor en activo con más veces entre los tres mejores de la carrera. Sí estuvo Mikel Landa, pero el alavés bastante ha tenido con dejarse ver después de la tremenda caída que sufrió en el Giro de Italia. Quinto en 2023 y octavo en 2024, el 'landismo' se ha dejado sentir en escapadas como la recortada de Castro de Herville, Bilbao o en la Bola del Mundo, pero su condición no le daba para pelear por la general.

Sin ellos, las opciones pasaban por Juan Ayuso, pero el corredor del UAE también ha estado lejos de su mejor nivel. Con la mente puesta en su futuro en el Lidl-Trek, sus destellos de clase le han servido para ganar dos de las tres etapas conquistadas por los corredores españoles. La tercera fue la de otro corredor que siempre aparece como es Marc Soler. Siempre pendiente de Joao Almeida, pero también dispuesto a aprovechar sus oportunidades como lo hizo en La Farrapona.

Situaciones cercanas a lo que se ha vivido en la general de esta Vuelta se dieron en dos ocasiones, pero al menos hubo un español entre los diez mejores. En 1996, en la carrera dominada por los suizos -triplete de Zulle, Dufaux y Rominger-, el mejor corredor nacional fue Fernando Escartín, que finalizó en décimo lugar aquella edición. Y en 2011 el triunfo fue para Juanjo Cobo, desposeído del mismo años después por irregularidades en el pasaporte biológico. De este modo el primer puesto pasó a manos de Chris Froome, y el mejor español fue Dani Moreno, en noveno lugar.

Buscar las escapadas

Ante la ausencia de las grandes figuras, hay que destacar la entrega de los dos equipos españoles de Pro Continental. Tanto Caja Rural como Burgos BH han estado siempre en la pelea por las escapadas, con especial referencia para el equipo navarro, que además de Balderstone ha tenido a Joel Nicolau como gran animador al estar en ocho fugas. Los burgaleses, pese a sufrir un virus que ha condicionado el rendimiento, también se han dejado ver casi todos los días.