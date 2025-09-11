El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vingegaard mantiene el liderato tras la crono de Valladolid. Visma

Vingegaard y Almeida se citan en la Bola del Mundo

Ganna se impone en la crono recortada de Valladolid, donde el portugués aventaja en 10 segundos al danés y reduce la renta en la general a 40 segundos entre ambos

Igor Barcia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:27

La Vuelta 2025 se decidirá a 2250 metros de altitud. Desde lo alto de la Bola del Mundo se ve Madrid y el ganador de ... la edición de este año, que se resolverá en 12 kilómetros de subida al 8,6%. En esa cuesta, Jonas Vingegaard y Joao Almeida se jugarán el éxito, con el danés partiendo con 40 segundos de ventaja tras una crono de Valladolid donde el portugués fue mejor, pero se quedó sin terreno para marcar diferencias tras recortarse la crono de 27 kilómetros a 12,2 por motivos de seguridad.

