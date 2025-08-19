Triple presencia asturiana en la Vuelta a España

El sábado dará comienzo en la localidad italiana de Torino una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España, que este año tendrá ... en su línea de salida, como ya sucediese en 2023, a tres corredores del Principado.

Repite de esta ocasión Iván García Cortina, quien formará parte del 'ocho' del Movistar Team, en la que será su segunda grande de la temporada, tras competir en el Tour de Francia. El gijonés, que no corre desde la ronda gala, encara su séptima grande, siendo su cuarta presencia en la Vuelta, en la que intentará ser de nuevo protagonista.

Junto a él compartirán pelotón dos debutantes, ambos en las filas del Burgos Burpellet BH, que vienen de hacer su último test en la Artic Race de Noruega.

En su temporada de debut como profesional, Hugo de la Calle se estrenará en la Vuelta con dos objetivos claros. «El principal es disfrutar lo máximo que pueda y el segundo, e importante también, será llegar a Madrid», confiesa el castrillonense.

A sus 21 años y tras ser cuarto en la pasada Vuelta Asturias, De la Calle no se mete presión. «Que venga lo que tenga que venir, intentaré dar presencia al equipo y todo lo que tenga dentro para aprovechar al máximo todas las oportunidades».

Con el maillot morado también estará Sinuhé Fernández, quien, en su segundo año en la élite, tendrá la oportunidad de correr la ronda española. «Dejarme ver en alguna escapada y descubrir lo que son las tres semanas de carrera, que es una gran intriga, ya que nunca hice una gran vuelta», indica el corredor de Brañes, que tiene marcadas en rojo las etapas asturianas «Me gustaría ser protagonista en las dos de casa, descubrir la Farrapona y L'Angliru, ya que conozco las carreteras y suelo entrenar por esa zona».