Los ciclistas, en la subida al Morredero AFP

La Vuelta sale viva del 'moridero'

Pellizzari, de 21 años, aprovecha las fuerzas justas de Vingegaard y Almeida y vence sin altercados en la cima leonesa del Morredero

Iván Benito

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:19

En el alto del Morredero confluyen literatura y ciclismo. Mucho antes de que subieran las bicis estuvo por la zona Azorín, ensayista y dramaturgo de ... la Generación del 98, fascinado con ese término castizo que trató de popularizar. Morredero. Le gustaba la sonoridad, pero no sabía lo que significaba. Viene a ser la traducción del asturleonés del 'moridero', el lugar de la muerte. En su cima encontraban los cadáveres de pastores y algunos peregrinos desorientados que aparecían allí tras el deshielo. De esta cumbre maldita, La Vuelta ha salido viva.

