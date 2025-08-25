Alfonso Baldomir deja de ser el entrenador del Sporting de Gijón Femenino un mes después de firmar por discrepancias con el club

Alfonso Baldomir (Gijón, 1976) ya no es el entrenador del Sporting de Gijón Femenino. Apenas un mes después de iniciar su segunda andadura al ... frente del conjunto rojiblanco, las diferencias entre el ya ex técnico y el club sportinguista han puesto fin a esta segunda etapa: «Diferencias de pareceres, cosas que no me convencieron».

Baldomir explicaba a EL COMERCIO que su salida responde a una decisión suya. «Llevo meditando la decisión varios días y creo que es lo mejor. Todavía tienen tiempo de encontrar a un entrenador antes de que empiece la temporada». El entrenador que logró el ascenso a Segunda Federación puso un mensaje en redes premonitorio: «Misma historia de siempre: ilusión, trabajo pero en realidad cero medios y cuando aparecen puro postureo».

Cuestionado por esas palabras, el propio Baldomir reconocía que «me habían prometido unas cosas que no se han cumplido» y que su decisión tiene que ver con que echa en falta una verdadera «infraestructura femenina a la altura de Segunda Federación». Algo que no ve y que sí en otros equipos: «No tenemos cámaras tácticas y estoy a la espera de un segundo entrenador. Cosas que considero básicas».

Sorpresa en el club

Desde el club respetan la decisión del técnico aunque se muestran sorprendidos. Especialmente con el mensaje que puso ayer en su cuenta de redes sociales. Entienden que todas las decisiones estaban habladas y consensuadas entre las partes y reconocen que nadie de la estructura se esperaba esta decisión en plena pretemporada.