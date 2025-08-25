El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting a través de un crédito participativo
Alfonso Baldomir. Jesús Manuel Pardo

Alfonso Baldomir deja de ser el entrenador del Sporting de Gijón Femenino un mes después de firmar por discrepancias con el club

«Me habían prometido unas cosas que no se han cumplido», explica el ya exentrenador sobre una decisión que lleva «varios días meditándola»

Iván García

Iván García

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:35

Alfonso Baldomir (Gijón, 1976) ya no es el entrenador del Sporting de Gijón Femenino. Apenas un mes después de iniciar su segunda andadura al ... frente del conjunto rojiblanco, las diferencias entre el ya ex técnico y el club sportinguista han puesto fin a esta segunda etapa: «Diferencias de pareceres, cosas que no me convencieron».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  3. 3 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  4. 4 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  5. 5 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  6. 6 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  7. 7 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  8. 8 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  9. 9

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  10. 10 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alfonso Baldomir deja de ser el entrenador del Sporting de Gijón Femenino un mes después de firmar por discrepancias con el club

Alfonso Baldomir deja de ser el entrenador del Sporting de Gijón Femenino un mes después de firmar por discrepancias con el club