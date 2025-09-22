El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plantilla y cuerpo técnico del Aceites Abril Adba Sanfer para la temporada 2025-26 en Liga Femenina 2. Pablo Nosti
Baloncesto

El Aceites Abril Adba Sanfer se refuerza para no pasar apuros

El equipo avilesino sigue preparando su estreno liguero en LF2 y este fin de semana ganó al Mipelletymas León en El Quirinal por 66-60

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:48

Después de dos temporadas manteniéndose en Liga Femenina 2 en los despachos, el Aceites Abril Adba Sanfer le ha dado un giro, en muchos ... casos por obligación, a su plantilla, en busca de no pasar apuros y conseguir, a la tercera, la salvación sobre la cancha. El conjunto avilesino lleva trabajando desde primeros de mes y este fin de semana disputó su tercer amistoso de pretemporada, superando en El Quirinal a un buen equipo de su grupo como Mipelletymás León por seis puntos (66-60).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  4. 4 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  5. 5 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  6. 6 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  7. 7

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  8. 8 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  9. 9 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»
  10. 10

    Costco España, que planea sumar diez híper en cinco años, choca con las trabas para abrir en el Principado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Aceites Abril Adba Sanfer se refuerza para no pasar apuros

El Aceites Abril Adba Sanfer se refuerza para no pasar apuros