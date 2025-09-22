El Aceites Abril Adba Sanfer se refuerza para no pasar apuros

Después de dos temporadas manteniéndose en Liga Femenina 2 en los despachos, el Aceites Abril Adba Sanfer le ha dado un giro, en muchos ... casos por obligación, a su plantilla, en busca de no pasar apuros y conseguir, a la tercera, la salvación sobre la cancha. El conjunto avilesino lleva trabajando desde primeros de mes y este fin de semana disputó su tercer amistoso de pretemporada, superando en El Quirinal a un buen equipo de su grupo como Mipelletymás León por seis puntos (66-60).

Tras varios cursos con una plantilla en la que predominaban jugadoras asturianas y de la casa, las salidas por diferentes motivos de nombres como Ana Oraá, Laura Martínez, Marta Rodríguez, Sara Brandy, Iris Ramos, Elena Guijo o Guada Cuesta, la dirección deportiva del club se ha visto obligada a acudir al mercado, tanto nacional como internacional, este último abandonado en los últimos tiempos.

Así, este curso han llegado al Aceites Abril Adba Sanfer la danesa Emilie Gudmand (Herlev), la gaditana Noemi Ugochukwu (Xerez CD), la estadounidense Taylor Janssen (Montana State University Bobcast), la ovetense Carmen Martínez (Southern Illinois University Edwardsville), que regresa al club tras su experiencia universitaria americana; la gallega Lorena Lorenzo (Maristas Coruña) y la vallisoletana Esther Sevilla (Marian University).

Este verano se han producido también las bajas de dos fichajes nacionales que llevaban varias temporadas en el club, sobre todo Claudia Alonso, que vivía su segunda etapa en el Adba y estaba muy asentada en la ciudad como entrenadora de las categorías inferiores del Sanfer. La marbellí ha vuelto a Andalucía, mientras que tampoco sigue este curso en El Quirinal la base madrileña Marta Gómez.

Son miembros del primer equipo de pleno derecho las canteranas Sara Fraile, Carlota Azqueta y la jovencísima Helena Prats, y como se está viendo durante la pretemporada es habitual que Carlos Galán eche mano tanto para entrenamientos como para partidos de jugadoras del filial, el equipo júnior e incluso el cadete. El último compromiso de la pretemporada para el equipo avilesino será la final de la Copa Principado, este sábado a las 20 horas en El Quirinal ante el Gijón.