Los equipos femeninos del Sporting y Oviedo volverán a verse las caras en la Copa de la Reina

El Sporting y el Real Oviedo volverán a encontrarse en la Copa de la Reina un año después. Un emparejamiento que salió del sorteo que tuvo lugar este mediodía en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas, en Madrid, y, ya que venía predeterminado por criterios de proximidad geográfica, no hizo falta la extracción de las bolas.

Las gijonesas llegan a la cita tras superar el Real Avilés en Mareo, en un choque que se resolvió en la tanda de penaltis, mientras que las carbayonas vienen de golear al Atlético Villalonga a domicilio.

Este ronda, correspondiente a la segunda eliminatoria del torneo del K.O., se disputará a partido único en Mareo el próximo 1 de octubre. Cabe recordar que el conjunto rojiblanco sorprendió al Real Oviedo en el Carlos Tartiere (2-4) el pasado mes de septiembre de 2024 avanzando a la segunda ronda de la competición copera.

