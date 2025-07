María Cheza, guardameta de Avilés: «No me esperaba esta oportunidad y quiero devolverle al Sevilla la confianza»

Cuando el 30 de julio de 2018, con tan solo 17 años, se proclamó campeona de Europa sub 19 con la selección española, siendo ... titular en la final contra Alemania, todo el mundo situaba a la guardameta María Cheza (Avilés, 2001) como una de las más firmes promesas del fútbol femenino nacional. Sin embargo, optó por irse a Estados Unidos a compaginar el balón con los estudios y no pudo dar el salto a la Liga F hasta principios de 2024, cuando fichó por el Tenerife. Ahora, a punto de cumplir 24 años, vuelve al foco de la noticia tras firmar por el Sevilla.

–Va a pasar de un equipo que finalizó la Liga sexto a otro que acabó noveno. Sin embargo, desde fuera se aprecia como un salto en su carrera. ¿Usted también lo ve así?

–Sin duda. El Tenerife es un club especial. Jugamos en Adeje, un campo de reducidas dimensiones, de hierba artificial y para venir a jugar contra nosotras había que salir de la península. Era muy difícil ganarnos en casa y de ahí los espectaculares resultados que sacamos. Ahora ficho por un club con una estructura más amplia y profesional, con un estadio como el Jesús Navas, donde entrenamos y jugamos.

–Viene de ser suplente en Tenerife al tener delante a dos porteras experimentadas como la internacional brasileña Aline Reis y Noelia Ramos. ¿Le sorprendió la llamada del Sevilla?

–La verdad es que sí. Cuando se anunció mi salida del Tenerife, de la que prefiero no hablar demasiado públicamente, no sabía muy bien qué me podía salir. Sin embargo, en cuanto me llegó la oferta del Sevilla no me lo pensé. Me sorprendió porque no tenía ningún vínculo con ellos, no conocía al entrenador... Parece ser que me tenían controlada ya desde que iba con la sub 19 y que les gustaba mi perfil.

–La titularidad va a estar de nuevo cara. Ahora le tocará competir contra Esther Sullastres, que tiene 32 años, toda una carrera en Primera División y acumula cuatro años como primera portera del Sevilla.

–Sí, pero eso no quiere decir que no vaya a luchar por ello. Tengo un perfil distinto, sé lo que el club busca de mí, lo que yo puedo dar, y mi objetivo es sacar mi mejor versión para tratar de tener la mayor cantidad de minutos posibles esta temporada.

–Ha firmado por dos cursos.

–Sí. Siento mucha confianza desde el primer momento y ahora me toca devolverla.

–¿Cómo valora ahora mismo su carrera. ¿Se esperaba estar más arriba a los 24 años, teniendo en cuenta su pasado, o está orgullosa de ser profesional del fútbol?

–Cuando me fui a jugar y a estudiar a Estados Unidos sabía que estaba pagando un peaje a nivel futbolístico en España. Pero la experiencia que viví, todo lo aprendido y la formación con la que volví me dicen que fue la mejor decisión que pude tomar. Volvería a hacerlo. Mi prioridad es el fútbol, pero también tengo una empresa y sigo formándome. Quiero ser más que una futbolista.