María Iglesias rescata un punto para el Real Avilés Femenino

Hay puntos que, dado el rival, se valoran con mayor o menor grado. El empate cosechado esta tarde por el Real Avilés Industrial Femenino ... es de los que tiene un grado superior. Por el rival, el Real Racing Club, que llegaba a La Toba con 5 triunfos, 2 empates y 0 derrotas. Por el momento de las blanquiazules, que buscan reencontrar su mejor versión. Por las circunstancias del partido, ya que el conjunto cántabro se adelantó en el marcador y el conjunto de Iván González luchó hasta el final. Y, precisamente, por eso, por el final, porque el Real Avilés Industrial logró la igualada en el minuto 89 por medio de María Iglesias para igualar el choque (1-1) y sumar un valioso punto.

Todo ello tras una primera parte en el que el juego fue pausado, parejo, sin apenas ocasiones de peligro salvo un mano a mano ante Paula en la que la portera blanquiazul salió vencedora con un pie salvador. Con el 0-0 se llegó al tiempo de descanso.

Real Avilés Industrial Paula; Cris (Coche, min. 63), Eli, María Iglesias, Goretti; Laura Tomàs (Tati, min. 63), Ayuso (Noa, min. 83), Nuria, Pali (Pradilla, min. 80); Laura Lobo y Daniela (Sarina, min. 80). 1 - 1 Racing Anna Reina; Arantxa, María Corbacho, Luna, Mirian, Esther, Jimena (Sandra, min. 61), Nerea de Diego (Paula García, min. 80), Claudia (Naiara, min. 70), Xesca (Valentina, min. 61) e Irene Canal. Goles 0-1, minuto 49: Irene Canal. 1-1, minuto 90: María Iglesias.

Árbitro Sara Díaz Álvarez. Amonestó a la blanquiazul Eli.

Incidencias partido correspondiente a la octava jornada de Segunda Federación disputado en La Toba.

En la segunda mitad, el Real Racing Club se adelantó en el marcador en el minuto 49 por medio de la exblanquiazul Irene Canal que repitió prácticamente la acción de la primera mitad, cortando por detrás de las centrales y plantándose ante Paula. Esta vez, la delantera racinguista picó el balón para superar a Paula y hacer el 0-1.

El Real Avilés no se rindió y, a pesar de no llegar con claridad sobre la meta racinguista lo logró en el tiempo de descuento. Saque de esquina de Laura Lobo y María Iglesias gana la acción en el primer palo para hacer la igualada. Un gol que aún le dio más vitalidad a las blanquiazules que incluso pudieron llevarse el triunfo en el último suspiro tras una acción de Goretti por la banda que finalizó Sarina con un disparo que se fue alto. Un punto que dejó mejor sabor de boca a las blanquiazules.