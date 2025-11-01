El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Las jugadoras del Real Avilés celebran el tanto del empate. Real Avilés
Real Avilés 1 Racing 1

María Iglesias rescata un punto para el Real Avilés Femenino

La experimentada central del conjunto blanquiazul llegó a tiempo para igualar el tanto inicial de la exrealavilesina Irene Canal para el Racing

Redacción

Avilés

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:55

Comenta

Hay puntos que, dado el rival, se valoran con mayor o menor grado. El empate cosechado esta tarde por el Real Avilés Industrial Femenino ... es de los que tiene un grado superior. Por el rival, el Real Racing Club, que llegaba a La Toba con 5 triunfos, 2 empates y 0 derrotas. Por el momento de las blanquiazules, que buscan reencontrar su mejor versión. Por las circunstancias del partido, ya que el conjunto cántabro se adelantó en el marcador y el conjunto de Iván González luchó hasta el final. Y, precisamente, por eso, por el final, porque el Real Avilés Industrial logró la igualada en el minuto 89 por medio de María Iglesias para igualar el choque (1-1) y sumar un valioso punto.

