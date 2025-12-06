El Real Avilés femenino sufre una dura goleada ante un rival directo

No fue el día del Real Avilés Industrial Femenino. Todo le salió cruz. El conjunto blanquiazul firmó un mal partido en su visita al ... Bizkerre, que se impuso por 5-1 en un choque en el que las avilesinas no estuvieron con el nivel de intensidad que pedía la ocasión ante un conjunto fuerte físicamente. Así es el fútbol.

Además, sufrió la lesión de Laura Tomàs en la primera parte y jugó en inferioridad numérica por un golpe en la cabeza de Paula Carballo en el minuto 60 que, con todos los cambios realizados, hizo que el conjunto de Javi Gómez jugase en inferioridad la última media hora de encuentro a pesar de la solicitud por parte del cuerpo técnico de realizar «un cambio extra por conmoción cerebral», la cual fue denegada por la colegiada.

En Guecho, el encuentro comenzó con igualdad, aunque fueron las locales las que se adelantaron cuando se aproximaba el cuarto de hora de partido. Garazi, a la salida de un saque de esquina, ponía el 1-0. El Real Avilés Industrial Femenino se repuso pronto y a la media hora, Daniela veía portería y situaba el 1-1 en el marcador.

Bizkerre Iraia Zamora; María Zeberio, Julene, Naroa (Aintzane, min. 70), Irati, Paula Pinilla (Atxi, min. 58), Nagore (Guti, min. 58), Garazi Belaustegi, Naiara (Malen, min. 58), Maitane (Marta, min. 72) y Cristina Ochandiano. 5 - 1 Real Avilés Industrial Paula; Mirdja (Sarina, min. 68), Ayuso, Eli, Goretti; Nuria, Pali (Shara,min. 68), Laura Tomàs (Coche, min. 38), Daniela, Elena Pradilla (Amaya, min. 56) y Noa (Paula Carballo, min. 56). Goles 1-0, min. 14: Garazi Belaustegi. 1-1, min. 29: Daniela. 2-1, min. 41: Cristina Ochandiano. 3-1, min. 51: Nagore. 4-1, min. 73: Cristina Ochandiano. 5-1, min. 81: Cristina Ochandiano.

Árbitro San Miguel Marquínez.

A partir de ese momento, el partido se torció para las blanquiazules. Primero con la lesión de Laura Tomàs, que dejó su sitio a Coche y, poco después, con el gol que supuso el 2-1 antes del descanso. Era el minuto 41 cuando Cristina Ochandiano, que finalizó el encuentro con un hat-trick, ponía por delante a las locales tras otro error del conjunto de Javi Gómez. Y en la reanudación (minuto 51), Nagore ampliaba la renta para el Bizkerre FT en lo que suponía otro golpe moral. El Real Avilés Industrial trató de meterse en el partido, pero se encontró con la inferioridad obligada por el golpe en la cabeza de Riesgo.

En inferioridad y por debajo en el marcador, Cristina Ochandiano ponía la sentencia con un doblete en los minutos 73 y 81 de encuentro que dejaban una dura derrota para las blanquiazules (5-1). Toca hacer borrón y cuenta nueva y ver el parte de bajas, ya que el equipo. La derrota supone un duro traspié pero ya se sabe en esto del fútbol, los partidos duran 90 minutos y la próxima semana habrá una nueva revancha.