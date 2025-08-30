El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Nieto posa con la bufanda del club. RSG
Fútbol

El zamorano Sergio Nieto toma las riendas del Sporting de Gijón Femenino

El joven técnico de 28 años asume el banquillo de Mareo tras la precipitada marcha de Alfonso Baldomir a dos semanas del debut oficial

I. García

Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:08

Cinco días después de la precipitada salida de Alfonso Baldomir del Sporting Femenino, el club ya tiene relevo. Se trata del jovencísimo Sergio Nieto ( ... Zamora, 1997), quien, a sus 28 años, se sentará en el banquillo de Mareo en la presente temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  2. 2

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  3. 3

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  4. 4

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  5. 5 El Sporting solo sabe ganar
  6. 6 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  7. 7 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  8. 8

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  9. 9 Estas son las calles de Gijón que estarán cortadas al tráfico por el triatlón del Santa Olaya
  10. 10 A la ermita de Trobaniello: una ruta por hayedos hasta un lugar de leyenda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El zamorano Sergio Nieto toma las riendas del Sporting de Gijón Femenino

El zamorano Sergio Nieto toma las riendas del Sporting de Gijón Femenino