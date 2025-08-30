El zamorano Sergio Nieto toma las riendas del Sporting de Gijón Femenino

Cinco días después de la precipitada salida de Alfonso Baldomir del Sporting Femenino, el club ya tiene relevo. Se trata del jovencísimo Sergio Nieto ( ... Zamora, 1997), quien, a sus 28 años, se sentará en el banquillo de Mareo en la presente temporada.

Nieto, que firma por un año, atesora un amplio bagaje en el fútbol femenino pese a su corta edad. En 2020, formó parte del cuerpo técnico del CD Parquesol, en aquel momento en la segunda categoría. Después se uniría al proyecto de la UD Bovedana, alzándose con el título liguero regional. En la temporada 2022-23 estuvo en la Fundación Albacete, de la Primera Federación, como técnico asistente y analista. Y desde 2023 formó parte de la estructura deportiva del Real Avilés Femenino, dirigiendo la metodología y el análisis del equipo, con el que lograron el ascenso de categoría.

El técnico dispondrá de una semana para preparar la visita del próximo sábado a las cinco de la tarde al León FF, con el que las rojiblancas abrirán una nueva temporada en la Segunda Federación, la tercera categoría del fútbol femenino nacional.