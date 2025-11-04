Merche García y Susana González repiten éxito en el Mundial de Grappling
Las luchadoras asturianas repitieron este miércoles el triunfo
Gijón
Martes, 4 de noviembre 2025, 22:49
El Mundial de Grappling que se disputa en la localidad griega de Loutraki tiene acento asturiano. Merche García y Susana González repitieron ayer éxito. ... Si el lunes lograban un oro y un bronce en esta modalidad en la categoría sub-17, ayer, las dos luchadoras del Bandog consiguieron el mismo resultado en la de Grappling GI. Para Merche García esta es la segunda vez que se sube a lo más alto del cajón en esta disciplina, después de que el pasado año no pudiese competir por una lesión. La saregana acumula tres mundiales en Grappling y otros dos en Grappling GI. Por su parte, la gijonesa suma ya una plata y tres bronces en sus dos mundiales.
La bicampeona del mundo en Grappling GI (modalidad que se disputa con kimono) comenzó la competición midiéndose a la griega Elena Zaimidou, a la que venció por sumisión. Más complicada fue la segunda pelea contra la polaca Karolina Karalus. Una llave de su rival comprometió una de sus rodillas, que tenía resentida, obligándola a hacer un sobresfuerzo en un combate en el que iba abajo en los puntos. En el último minuto y medio fue capaz de darle la vuelta a la situación y ganar la pelea. A la ucraniana Tetiana Tkachyk la ganó después 7-0 a los puntos, para imponerse a su última oponente, la griega Margarita Batsogianni, por sumisión. «Este campeonato ha sido muy especial para mí. Venía con la espina del año pasado y con muchas ganas de volver a competir en ambas modalidades».
Susana González ganó por sumisión en cuartos de final a la griega Lamprini Pergeli y cayó en semifinales con Aleksandra Pethukova. En su pelea por el bronce la gijonesa dio un paso adelante y cerró el combate antes de tiempo frente a la kazaja Anastassiya Krasnolutskaya con una maniobra de estrangulamiento muy estética denominada arco y flecha.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión