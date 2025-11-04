El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Susana González y Merche García, ayer, con sus medallas. E. C.

Merche García y Susana González repiten éxito en el Mundial de Grappling

Las luchadoras asturianas repitieron este miércoles el triunfo

José Luis González

José Luis González

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:49

Comenta

El Mundial de Grappling que se disputa en la localidad griega de Loutraki tiene acento asturiano. Merche García y Susana González repitieron ayer éxito. ... Si el lunes lograban un oro y un bronce en esta modalidad en la categoría sub-17, ayer, las dos luchadoras del Bandog consiguieron el mismo resultado en la de Grappling GI. Para Merche García esta es la segunda vez que se sube a lo más alto del cajón en esta disciplina, después de que el pasado año no pudiese competir por una lesión. La saregana acumula tres mundiales en Grappling y otros dos en Grappling GI. Por su parte, la gijonesa suma ya una plata y tres bronces en sus dos mundiales.

