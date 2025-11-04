Merche García y Susana González repiten éxito en el Mundial de Grappling

El Mundial de Grappling que se disputa en la localidad griega de Loutraki tiene acento asturiano. Merche García y Susana González repitieron ayer éxito. ... Si el lunes lograban un oro y un bronce en esta modalidad en la categoría sub-17, ayer, las dos luchadoras del Bandog consiguieron el mismo resultado en la de Grappling GI. Para Merche García esta es la segunda vez que se sube a lo más alto del cajón en esta disciplina, después de que el pasado año no pudiese competir por una lesión. La saregana acumula tres mundiales en Grappling y otros dos en Grappling GI. Por su parte, la gijonesa suma ya una plata y tres bronces en sus dos mundiales.

La bicampeona del mundo en Grappling GI (modalidad que se disputa con kimono) comenzó la competición midiéndose a la griega Elena Zaimidou, a la que venció por sumisión. Más complicada fue la segunda pelea contra la polaca Karolina Karalus. Una llave de su rival comprometió una de sus rodillas, que tenía resentida, obligándola a hacer un sobresfuerzo en un combate en el que iba abajo en los puntos. En el último minuto y medio fue capaz de darle la vuelta a la situación y ganar la pelea. A la ucraniana Tetiana Tkachyk la ganó después 7-0 a los puntos, para imponerse a su última oponente, la griega Margarita Batsogianni, por sumisión. «Este campeonato ha sido muy especial para mí. Venía con la espina del año pasado y con muchas ganas de volver a competir en ambas modalidades».

Susana González ganó por sumisión en cuartos de final a la griega Lamprini Pergeli y cayó en semifinales con Aleksandra Pethukova. En su pelea por el bronce la gijonesa dio un paso adelante y cerró el combate antes de tiempo frente a la kazaja Anastassiya Krasnolutskaya con una maniobra de estrangulamiento muy estética denominada arco y flecha.