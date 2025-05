Sara Lolo, capitana del Telecable Hockey: «Estamos convencidas de que esta Liga no se nos va a escapar»

La acción de este Telecable Hockey dirigido por Natasha Lee, como si de un valor bursátil se tratase, cotiza al alza. En credibilidad. ... Pero, sobre todo, en inercia de equipo campeón. Hasta el aficionado menos optimista se ve obligado a claudicar ante el factor numérico de las jugadoras gijonesas en el torneo de la regularidad, el que marca de verdad los méritos de un equipo durante sus 26 jornadas.

No se trata precisamente de una competición que conceda permiso para el respiro. Este año, menos aún. El Telecable ha tropezado lo mínimo –solo han caído dos veces–, pero sigue firmemente arriba, al frente de la clasificación de la OK Liga Iberdrola, aguantando el tirón (63 puntos por los 58 de los dos únicos perseguidores que aún le pueden quitar este titulo, el Fraga y el Vila-Sana), anudando la garganta a más de un aficionado en alguna ocasión, con dosis de atrevimiento, buen juego y, por qué no, épica. Pero es que los números, rotundos a favor de los de La Calzada, reflejan fielmente la realidad de lo que está ocurriendo.

«¿El secreto de este equipo? Junta mucho trabajo y talento porque, al final, es una Liga muy competitiva». El equipo de Natasha Lee no tropieza porque es inabordable. Ha salido vencedor en 21 de sus 23 encuentros ligueros esta temporada, dos más que los mencionados Fraga y Vila-Sana. El Palau fue el último en intentarlo este pasado sábado y, cómo no, fracasó. Quemó todas sus opciones y se encontró con un partido eficaz de las líderes gijonesas. «Teníamos cuatro finales por delante y, digamos, hemos ganado la primera. Se nos está poniendo todo más de cara», añade la responsable del banquillo desde el aeropuerto de Barcelona, donde la expedición gijonesa aguarda por el avión, retrasado, que las debe traer de vuelta a Asturias. «Hicimos un partido bastante serio y de muy buen nivel, y eso nos da confianza», añade, por su parte, la capitana Sara Lolo.

El Telecable ha mostrado sus señas de identidad: domina la bola, le da protagonismo, defiende el juego alegre e impone su estilo. Y sin que ello signifique una renuncia a la pegada y a la defensa. Al contrario. Los números revelan la buena salud de este proyecto: líder con cimientos y destacado con 63 puntos, máximo goleador de la categoría, junto precisamente al Palau, con 102 goles a favor, y cuarto equipo menos goleado con 38. «La Liga al final es un premio a la regularidad y nosotros somos un conjunto muy bueno porque el trabajo diario es muy importante», insiste Natasha. «Sabíamos que teníamos que ganar este partido sí o sí», dice, por su parte, la jugadora.

En cierta manera resulta imposible frenar la euforia en torno al Telecable. El equipo gijonés se ha hecho, pues, acreedor con justicia del título de favorito al ascenso. Independientemente del factor numérico, las jugadoras de Natasha se han mostrado hasta la fecha como un bloque más que sólido, incluso en duelos «'calientes' o en aquellos en los que circunstancias han puesto el partido cuesta arriba. «Nosotras somos muy optimistas. Ahora nos toca ganar como siempre. Pero también necesitamos a nuestra gente en Mata-Jove», puntualiza la entrenadora, que no requiere de calculadora. Los números son sencillos: «De los nueve puntos que quedan en juego, solamente necesitamos seis para ser matemáticamente campeonas. Pero, obviamente, vamos a por los nueve. Aquí no hay que dar tregua a nadie».

El proyecto de La Calzada se ha ido fortaleciendo esta temporada a medida que ha ido avanzando la competición. El equipo camina respaldado por la confianza de sus seguidores, que viven ahora ansiosos los días previos para el próximo compromiso liguero ante el Vila-Sana. «Ganando dos de los tres partidos que nos quedan seremos campeonas», afirma Sara Lolo. «Somos el único conjunto que, desde que llegamos arriba, nos hemos mantenido todos estos años. Yo creo que es, por un lado, por el trabajo constante y, por otro, por nuestra capacidad de reinventarnos y resurgir después de los cambios», asegura. «Nosotras estamos convencidas de que esta Liga no se nos va a escapar. Y vamos muy mentalizadas a este próximo partido. Es uno de los partidazos del año», hace hincapié la capitana del equipo gijonés.

El Telecable cuenta la vitrina de títulos más poblada del balonmano español. Y a ella confía en incorporar este nuevo trofeo. El camino tiene tres paradas: Vila-Sana, Hockey Club Raxoi y el Iman Serroukh Alcalá. «Queremos ganar este fin de semana, que Mata Jove esté lleno y que haya un gran ambiente, con mucho ruido... Eso nos gusta», apunta Natasha Lee.