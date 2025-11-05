El Oviedo Femenino quiere darse una alegría con la Copa

El Real Oviedo femenino se cita esta noche con la Copa de la Reina. El equipo que dirige Andrea Suárez recibe a las 21 ... horas en el Carlos Tartiere la visita del Sevilla de la máxima categoría femenina, en un choque correspondiente a la tercera eliminatoria del torneo del K.O.

Las azules llegan a esta cita en un momento complicado en la competición liguera donde acumulan seis partidos consecutivos sin ganar. El último además se saldó con una derrota abultada en su visita al filial del FC Barcelona. Una mala dinámica que ha llevado al equipo carbayón a ocupar una de las posiciones de descenso a Segunda RFEF y situarse a tres puntos de la salvación que marca el Cáceres.

Las bajas de algunas de las jugadoras llamadas a ser importantes esta campaña como Nati Cano o Carol Férez, han lastrado el camino del equipo ovetense en la temporada de su debut en la segunda categoría del fútbol femenino nacional.

Mejor les están yendo las cosas en el torneo copero. El cuadro oviedista comenzó la competición arrollando al Atlético Villalonga a domicilio para posteriormente vencer al Sporting en Mareo y acceder así a esta tercera ronda donde se enfrentará a un conjunto de la Liga F.

«Estamos con mucha ilusión por jugar la Copa del Rey contra un equipo de Primera y sobre todo porque jugamos en el Carlos Tartiere. Es un plus», comenta la centrocampista azul Sheila Elorza.

La jugadora vizcaína no descarta dar la sorpresa y promete pelea para lograr el pase a la siguiente ronda. «Da igual que seamos de una categoría inferior, este equipo lo va a dar todo y por qué no conseguirlo», asegura Elorza, quien pide a la afición que acuda a presenciar el choque. «Queremos que venga mucha gente a vernos y hago el llamamiento a la afición para que vengan y disfruten con nosotras».

Enfrente estará el Sevilla. Un conjunto que ocupa la novena posición en el campeonato de liga y que cuenta en sus filas con las asturianas Cheza e Iris Arnaiz.

De cara al encuentro, el club carbayón ha anunciado que el acceso será libre tanto para socios como para el público en general previa retirada de una invitación disponible en las oficinas del estadio y en las tiendas oficiales.