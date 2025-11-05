El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Jugadoras y cuerpo técnico del Real Oviedo posan en la víspera del encuentro copero de esta noche. R. OVIEDO

El Oviedo Femenino quiere darse una alegría con la Copa

El equipo de Andrea Suárez deja a un lado la liga para recibir al Sevilla con entrada gratuita para todo el público

ÁLVARO FERNÁNDEZ

OVIEDO.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

El Real Oviedo femenino se cita esta noche con la Copa de la Reina. El equipo que dirige Andrea Suárez recibe a las 21 ... horas en el Carlos Tartiere la visita del Sevilla de la máxima categoría femenina, en un choque correspondiente a la tercera eliminatoria del torneo del K.O.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  3. 3 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  4. 4 Asturias, acechada por seis incendios y vientos de hasta 160 kilómetros por hora
  5. 5 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  6. 6 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  7. 7 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  8. 8 Fallece un hombre en un sex shop de León
  9. 9 Los jesuitas y la Conferencia Episcopal apartan a un sacerdote asturiano acusado de abusos
  10. 10

    Barbón niega conocer a Claudia Montes y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Oviedo Femenino quiere darse una alegría con la Copa

El Oviedo Femenino quiere darse una alegría con la Copa