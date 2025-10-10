Un pulso de altos vuelos en el baloncesto femenino asturiano

Era un 18 de marzo de 2018, domingo invernal que para los más nostálgicos significó el último enfrentamiento entre dos equipos de baloncesto asturianos ... en una categoría tutelada por la Federación Española de Baloncesto cuando CD Basketmar y Universidad de Oviedo se vieron las caras por aquel entonces en la jornada 23 de la Liga Femenina 2. En aquella temporada, también el ADBA, hoy de nuevo protagonista, se batía el cobre en la por entonces categoría de plata, afianzándose desde aquel curso, ante el triste languidecimiento de otros representantes asturianos, como el único bastión del baloncesto femenino del Principado en tan altas cotas. Un viaje en solitario que se prolongó durante más de siete años y que, por fortuna para el baloncesto regional, ha tocado a su fin con la grata compañía del Siroko Gijón Basketball, club de nueva creación que irrumpe con el objetivo de llevar el baloncesto profesional al Principado.

Tan ambiciosa pretensión del Siroko Gijón pasa por sumar victorias y qué mejor escenario que buscar la primera victoria oficial de su historia en el derbi asturiano de hoy (17 horas, Palacio de Deportes ).

Sin embargo, enfrente no tendrá al mejor cliente, sino al contrario, un rival con la moral por las nubes, un Aceites Abril ADBA Sanfer que se presenta en Gijón después de una importante declaración de intenciones con su victoria inaugural frente a Manresa (74-56) en la jornada inaugural.

Examinando el potencial de ambas plantillas y asimilando la necesidad de acoplamiento de bloques que aún suman pocos minutos juntos sobre la cancha, dar un pronóstico sobre cuál puede ser resultado o sobre quién es el favorito resulta temerario. Si bien sabemos cuál será el nombre del técnico que festejará la victoria en el derbi será el de Carlos. Y es que, tanto el técnico del conjunto gijonés (Carlos Fernández), como el del avilesino, (Carlos Galán) comparten nombre, además de una fantástica relación forjada durante muchos años en el baloncesto de formación asturiano, ganándose a pulso y desde la base, toda credencial o condecoración necesaria para ser merecedores de dirigir el rumbo de los dos grandes referentes del baloncesto femenino asturiano.

Ambos se reunen con EL COMERCIO como testigo en la previa de este derbi.

Para Carlos Fernández, junto al especial sentimiento que le despierta el hecho de vivir un derbi asturiano, se encuentra la emoción de ser el primer partido oficial de la historia del Siroko Gijón en el Palacio, así como la circunstancia de verse como referentes para muchas jugadoras de la cantera asturiana.

«Somos conscientes que a la vez esto conlleva una responsabilidad por nuestra parte, trabajo, seriedad, y esfuerzo, ya que somos el espejo para muchas niñas de nuestra comunidad y debemos de trabajar desde la honestidad, dando lo mejor de nosotras a diario», sostiene.

Similar discurso esgrime su homólogo, Carlos Galán, quien confía en que esta situación de 'derbis' se pueda dar durante más de una temporada en la categoría, algo que ve como muy positivo por permitir que la gente pueda disfrutar de baloncesto femenino de más nivel en Asturias. Y si bien reconoce que «hay rivalidad por estar en la misma competición», no es menos cierto que «cuantos más equipos en mejores categorías, mejores posibilidades y salidas de crecimiento tendrán las jugadoras de la región», agrega el entrenador del Aceites Abril ADBA Sanfer.

Siroko, ADBA, Galán, Fernández, la cancha dirá quién gana el derbi, pero la mera existencia del mismo nos dice quien ya de por sí es vencedor y que no es otro que el baloncesto asturiano.