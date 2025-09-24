La Fundación Xana celebra su premio: «Es un honor recibir este galardón por nuestra labor» La Fundación Xana celebra la visibilidad que le aporta el Premio Sócrates concedido en la gala del Balón de Oro por su faceta humanitaria

Se puede decir que la familia de Luis Enrique ganó por partida doble en la gala de este lunes celebrada en el parisino Theâtre du Châtelet. Al galardón Johan Cruyff concedido a Luis Enrique como mejor técnico se sumó el Premio Sócrates a la Fundación Xana. «Es un honor para nosotros haber sido reconocidos con este premio», valoraba su directora, Bela Cullell, consciente de «lo importante que son estos reconocimientos» por la «visibilidad que nos dan y que nos permiten llegar a más familias».

El trofeo Sócrates, que se entrega desde hace tres años en la gala del Balón de Oro, distingue la labor humanitaria de alguna personalidad o colectivos relacionados con el deporte rey. En el senegalés Sadio Mané y su proyecto de construir escuelas en su país natal recayó el primero de estos premios, en 2022. Vinicius Junior –por su visibilidad en la lucha contra el racismo–, Jenni Hermoso –por su papel en erradicar la violencia sexual del deporte– y desde este lunes, el proyecto que la familia de Luis Enrique dirige completan la nómina de premiados de este galardón de pocos años de vida. El nombre de la fundación que apadrina Luis Enrique y su familia no es casual. Xana es la hija del matrimonio de Lucho y Elena Cullel que falleció en verano de 2019 a causa de un osteosarcoma (un cáncer de huesos) con tan solo nueve años. «La Fundación Xana nació de una experiencia profesional muy difícil y dolorosa, pero desde ese dolor decidimos construir esperanza para otras familias en esa misma situación».

A diferencia de otras entidades sin ánimo de lucro con una vocación parecida, la Fundación Xana se centra en el trabajo integral con todo el entorno familiar, no solo con el hijo enfermo. «Si uno de los dos hijos de una familia tiene un problema grave, creemos que también es importante ayudar al hermano que no está enfermo, él también es una víctima».

Luis Enrique, 'su patrón'

Sira Martínez fue la encargada de subir al escenario del teatro parisino a recibir el galardón. «Estoy segura de que Xana está muy orgullosa de nosotros», pronunció en un emotivo discurso. La princesa Charlène de Mónaco le hizo entrega del premio. «Celebramos la visibilidad que esto nos otorga y el reconocimiento a nuestro trabajo». Tal y como predica su padre, Sira ensalzó que «Xana está con nosotros espiritualmente. Consideramos que vino a este mundo durante poco tiempo porque tenía causas que defender y que no se pueden defender en esta tierra».

El técnico asturiano no pudo asistir a la gala del Balón de Oro porque, en el momento de su celebración, el PSG se encontraba disputando su partido aplazado por el temporal contra el Olympique de Marsella. Sí que lo hicieron su hija y varios representantes de la Fundación Xana. «Es un premio de un gran impacto internacional, una gran ventana para explicar qué somos y qué hacemos», celebraba Bela Cullell.

Además del acompañamiento emocional en situaciones de enfermedad y duelo, la Fundación Xana proporciona servicios como alojamientos, soporte económico, fisioterapia y actividades de bienestar a los entornos familiares que atraviesan momentos tan delicados como los que les tocó atravesar a la familia de Luis Enrique. «Tener a un patrón como él nos ayuda enormemente», insisten desde la fundación. París y el mundo del fútbol se rindieron al lado más humano de la familia de Luis Enrique.