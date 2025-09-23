De ganador a ganador: la felicitación de Luis Enrique a Dembélé tras ganar el Balón de Oro El técnico asturiano le plantó un abrazo al jugador francés

Luis Enrique no pudo ocultar su alegría al encontrarse con Ousmane Dembélé, recién coronado con el Balón de Oro. El técnico asturiano -también premiado como mejor entrenador del año con el Trofeo Johan Cruyff- no esperó ni un segundo: en cuanto vio al jugador le plantó un abrazo que decía más que cualquier discurso.

A sus 28 años, el astro del PSG, que se impuso a Lamine Yamal, se convierte así en el sexto jugador francés que logra tan preciado galardón y sucede a leyendas como Raymond Kopa, Michel Platini, ganador en tres ediciones, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema.

Por su parte, el entrenador gijonés no asistió a la gala, puesto que a la misma hora estaba dirigiendo al PSG, su equipo, frente al Olympique de Marsella. El entrenador gijonés ya se había adjudicado este galardón -en 2015- durante su exitosa etapa al frente del banquillo del Barcelona.