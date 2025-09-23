El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis Enrique, emocionado, felicita a Dembelé por el Balón de Oro. PSG

De ganador a ganador: la felicitación de Luis Enrique a Dembélé tras ganar el Balón de Oro

El técnico asturiano le plantó un abrazo al jugador francés

N. V.

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:42

Luis Enrique no pudo ocultar su alegría al encontrarse con Ousmane Dembélé, recién coronado con el Balón de Oro. El técnico asturiano -también premiado como mejor entrenador del año con el Trofeo Johan Cruyff- no esperó ni un segundo: en cuanto vio al jugador le plantó un abrazo que decía más que cualquier discurso.

A sus 28 años, el astro del PSG, que se impuso a Lamine Yamal, se convierte así en el sexto jugador francés que logra tan preciado galardón y sucede a leyendas como Raymond Kopa, Michel Platini, ganador en tres ediciones, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema.

Por su parte, el entrenador gijonés no asistió a la gala, puesto que a la misma hora estaba dirigiendo al PSG, su equipo, frente al Olympique de Marsella. El entrenador gijonés ya se había adjudicado este galardón -en 2015- durante su exitosa etapa al frente del banquillo del Barcelona.

