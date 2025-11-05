El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jorge Fernández, antes de su primer entrenamiento. JOSÉ SIMAL

Jorge Fernández: «Al Lealtad no se le ha olvidado cómo jugar a fútbol»

Jorge Fernández asume el reto de mantener al equipo en Segunda RFEF y apela a cambiar el estado anímico de la plantilla

José Luis González

José Luis González

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:46

El Lealtad vivió la pasada campaña un año para el recuerdo. El equipo se metió en 'play off' y acabó ascendiendo a Segunda RFEF después ... de vencer en la fase asturiana al Caudal y al Sporting Atlético y en la nacional al Llenerense. La presente temporada no comenzó como se esperaba. Cuatro empates y cinco derrotas en los nueve primeros partidos de Liga llevaron al club a prescindir de Luis Arturo buscando un cambio de rumbo que permita conseguir la permanencia. La persona elegida para liderarlo ha sido Jorge Fernández, exjugador del club e integrante del cuerpo técnico del anterior entrenador, quien asume el reto con confianza. «A los jugadores del Lealtad no se les ha olvidado jugar a fútbol», sentencia.

