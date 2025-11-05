Jorge Fernández: «Al Lealtad no se le ha olvidado cómo jugar a fútbol»

El Lealtad vivió la pasada campaña un año para el recuerdo. El equipo se metió en 'play off' y acabó ascendiendo a Segunda RFEF después ... de vencer en la fase asturiana al Caudal y al Sporting Atlético y en la nacional al Llenerense. La presente temporada no comenzó como se esperaba. Cuatro empates y cinco derrotas en los nueve primeros partidos de Liga llevaron al club a prescindir de Luis Arturo buscando un cambio de rumbo que permita conseguir la permanencia. La persona elegida para liderarlo ha sido Jorge Fernández, exjugador del club e integrante del cuerpo técnico del anterior entrenador, quien asume el reto con confianza. «A los jugadores del Lealtad no se les ha olvidado jugar a fútbol», sentencia.

Jorge Fernández, quien llegó a Villaviciosa después de una etapa en Mareo, cree que el equipo no ha estado tan lejos de la ansiada victoria en este inicio de Liga como la clasificación pueda reflejar. «Nos penalizaron mucho los detalles. Excepto en el partido de Valladolid, siempre hemos tenido opciones. Nos han penalizado los pequeños detalles».

La tarea del nuevo entrenador del Lealtad pasa primero por levantar el ánimo de una plantilla que se ve colista en la categoría, sin ninguna victoria en su casillero. «He vivido esta situación como jugador. Ahora hay una cara nueva, un nuevo comienzo. Tenemos que trabajar mucho la cabeza».

El avilesino es una persona optimista que prefiere ver el vaso medio lleno. Ante la perspectiva negativa en la que pesa la situación clasificatoria y el hecho de no haberse llevado aún los tres puntos en un encuentro, Jorge Fernández contrapone que el equipo está «a poco más de un partido» de salir de la zona de peligro y que queda aún mucha competición por delante. «No es una excusa, pero hemos tenido problemas de lesiones». Con la plantilla al completo, cree el preparador que hay equipo suficiente para conseguir el objetivo. «Tenemos un poco de todo, con capacidad para jugar de diferentes maneras». De lo que es consciente es de que el presupuesto del Lealtad es de lo más bajos de la categoría, lo que condiciona posibles cambios en enero.

Jorge Fernández sabe que esta es una gran oportunidad para seguir creciendo en los banquillos. Apenado por la manera en la que le ha llegado la opción de hacerse cargo de Lealtad, después de la salida de un compañero, también se muestra ilusionado por el reto y «agradecido» a un club que conoce bien.

De hecho, su conocimiento de la estructura de la entidad y su masa social ha sido uno de los argumentos sobre los que se apoyó la directiva para darle los mandos del equipo. «Es un hombre de casa, jugó aquí varios años, conoce el club, la plantilla, la categoría... Además, tiene ilusión. No era el momento de fichar a alguien que no conociera la casa», apuntó el presidente de la entidad, Francisco Cabal, quien asume la responsabilidad de la planificación deportiva. «Soy la persona que más peso ha tenido en los fichajes. Hasta ahora, la plantilla no está rindiendo como se esperaba, pero confío en lo que se trajo». El máximo responsable del club se muestra además «muy agradecido» a Luis Arturo por el trabajo que realizó en el Lealtad. «Nos dio uno de los mejores momentos de la historia del club».