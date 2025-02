La Lazio no es rival para el campeón de Europa

José Manuel Andrés Madrid Martes, 23 de febrero 2021, 00:23 | Actualizado 23:13h. Comenta Compartir

Dos partidos consecutivos sin victoria y la alerta suena en el Bayern de Múnich. Imperial en los últimos meses, el gigante bávaro atraviesa una pequeña crisis justo en el momento de empezar la fase decisiva de la Champions en Roma ante la Lazio, en la ida de octavos de final. Un paso en falso del vigente campeón supondría un terremoto en el planeta fútbol. El gigante bávaro lleva 17 partidos sin perder en la competición reina (dieciséis triunfos y un empate), un récord absoluto. Y en las tres ediciones precedentes a su victoria de 2020, fue eliminado cada vez por el futuro vencedor (el Real Madrid en 2017 y 2018, y el Liverpool en 2019).

El pasado sábado, el líder de la Bundesliga perdió en Fráncfort (2-1), cinco días después de haber empatado en casa (3-3) contra el humilde Arminia Bielefeld. Su ventaja sobre el Leipzig (segundo clasificado) se ha reducido a dos puntos. «Dejarnos cinco puntos en una semana es mucho para el Bayern y no es lo que esperamos», señaló el patrón del club, Karl-Heinz Rummenigge, recordando que en Múnich solo vale la victoria.

Los campeones de Europa tienen excusas. El cansancio, la primera. El partido de Roma será el decimotercero desde el 1 de enero y el viaje a Catar a mediados de febrero para ganar el Mundial de Clubes parece que ha pesado en el físico de los jugadores, incluida una noche completa de espera en el aeropuerto de Berlín debido a un retraso. A continuación, la ausencia de jugadores clave. Benjamin Pavard y Thomas Müller, positivos por coronavirus, están en cuarentena. Serge Gnabry, Corentin Tolisso y Douglas Costa permanecen lesionados. Ninguno podrá estar contra la Lazio.

El sábado en Fráncfort el técnico bávaro, Hansi Flick, tuvo que recomponer su once. El lateral derecho, que normalmente ocupa Pavard, fue para Niklas Süle, habitual central. En el medio jugó el español Marc Roca, que casi no había tenido protagonismo desde su llegada esta temporada. Y el camerunés Eric Choupo-Moting, habitual delantero centro, jugó de medio ofensivo para sustituir a Müller. «Hemos pasado días agitados. No hay que olvidarlo, somos seres humanos. A nivel de ausencias, es un poco complicado en este momento, pero la temporada es larga y cuando todo el mundo vuelva, iremos en la buena dirección», resumió Flick.

Vulnerabilidad defensiva

La eliminación en enero en la Copa de Alemania ante un equipo de segunda, el Holstein Kiel, recordó que a pesar de su histórico 'sextete' de trofeos (Liga, Copa, Champions, Supercopa de Alemania, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes), el gigante bávaro es vulnerable. Para descubrir su talón de Aquiles, solo hay que mirar la estadística: 31 goles encajados en 22 partidos del campeonato, la defensa más permeable del top-7 de la competición, igualada con la del Borussia Dortmund.

La potencia del campeón europeo está en su ataque, con el impresionante Robert Lewandowski, máximo goleador de la última Liga de Campeones (15 tantos), pero autor únicamente de tres tantos en la fase de grupos de la presente edición.

Sin duda es el mejor momento para la Lazio de intentar dar el gran golpe de los octavos. Un triunfo o un empate de los romanos supondría la primera ocasión en que Flick encadena tres encuentros sin victoria en sus 70 partidos en el banquillo bávaro.

Hacía veinte años que la Lazio no alcanzaba una altura así en la Liga de Campeones. Para evitar el vértigo ante el Bayern de Múnich, las horas de vuelo de Pepe Reina servirán de ayuda. «Experiencia» y «valor añadido» fueron las motivaciones esgrimidas por el club romano a mediados del pasado año para fichar al veterano guardameta español, de 38 años. Seis meses más tarde, la apuesta puede ser ganadora en esta ronda de eliminación directa en la Champions.

Reina parecía destinado a ser el suplente de Thomas Strakosha (25 años), pero el arquero español ha sabido aprovechar las dificultades del albanés (coronavirus, problemas musculares) para encadenar presencias en el campo, hasta el punto de ganarse el estatus de portero titular. Sus cualidades de juego con el pie, muy valoradas por el entrenador Simone Inzaghi, y la confianza que aporta a la línea defensiva están detrás de este cambio en la jerarquía.

No hay color hoy por hoy entre la Lazio y el

Y es que el Bayern puede tener más o menos el balón o no generar un aluvión de ocasiones, pero cuando golpea lo hace de forma contundente, sin dejar opción de respuesta al adversario. Es la cualidad de los mejores y una gran virtud para pensar en defender la corona continental. En apenas 25 minutos ya mandaba 0-2 el equipo de Flick con los tantos de

Por si fuera poco castigo, el

Lazio Reina, Lazzari, Patric (Hoedt, min. 53), Acerbi, Musacchio (Lulic, min. 31), Marusic, Milinkovic-Savic (Cataldi, min. 81), Leiva (Escalante, min. 53), Luis Alberto (Akpa-Akpro, min. 81), Immobile y Correa. 1 - 4 Bayern Neuer, Süle, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Musiala (Choupo-Moting, min. 90), Sané (Sarr, min. 90), Goretzka (Javi Martínez, min. 63), Coman (Lucas Hernández, min. 75) y Lewandowski. goles: 0-1: min. 9, Lewandowski. 0-2: min. 24, Musiala. 0-3: min. 42, Sané. 0-4: min. 47, Acerbi, en propia puerta. 1-4: min. 49, Correa.

árbitros: Orel Grinfeeld (Israel). Amonestó a Luis Alberto, Leiva, Correa, Marusic y Escalante por la Lazio y a Coman y Kimmich por el Bayern.

incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Champions disputado en el Olímpico de Roma a puerta cerrada.

Con un buen puñado de bajas en el Bayern, el duelo no era una cuestión menor ante una Lazio que pelea en la Serie A por repetir plaza Champions. Sin embargo, la máquina bávara exhibió pronto poderío, con dos llegadas desde el costado derecho que ya metieron el miedo en el cuerpo al

La sensación de superioridad del campeón alemán era total en los primeros minutos, hasta rozar incluso el exceso de suficiencia. Solo superado el cuarto de hora se estiró el conjunto romano, para pisar área muniquesa y obligar a Neuer a intervenir en un remate excesivamente blando de Luis Alberto. Fue como provocar a la bestia dormida, que golpeó con contundencia a través de un disparo ajustado del jovencísimo Musiala desde la frontal del área 'lazial' tras una subida vertiginosa de

No se puede decir que la Lazio se entregase a pesar de lo adverso del resultado.

Correa le puso al menos orgullo con el 1-4 cuando la Lazio estaba a merced del