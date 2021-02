Jornada 1 Koeman: «Mientras haya esperanzas hay que ir a por todas» «Creo todavía que podemos luchar por el campeonato», señala el técnico del Barça, que admite que no pueden fallar más Ronald Koeman, durante el partido ante el Cádiz. / Foto: Josep Lago (Afp) | Vídeo: Atlas P. RÍOS BARCELONA Martes, 23 febrero 2021, 15:08

Ronald Koeman quiso mandar un mensaje de esperanza a la parroquia azulgrana, hundida tras el empate frente al Cádiz que dejó al Barça a ocho puntos del Atlético, a cinco del Real Madrid y por detrás también del Sevilla. «Creo todavía que podemos luchar por el campeonato. Se está demostrando que cada equipo puede bajar. Dependerá de los dos partidos que vienen que son muy importantes para luchar por el campeonato», dijo el holandés la víspera del choque que medirá a su equipo con el Elche, correspondiente a la primera jornada de Liga pero aplazado en su día para dar más tiempo de recuperación al Barça, tras su presencia en la final a ocho de Lisboa.

Admite Koeman que su equipo no tiene margen de error. «Hay que buscar la energía que teníamos en los últimos partidos. Nos hemos dejado puntos, pero de los últimos trece hemos ganado diez y hemos empatado tres. Me siento decepcionado por perder dos puntos en casa, pero hay que seguir esta trayectoria. Si fallamos más no tendremos posibilidades de hacer algo», señaló el técnico del Barça, que recalcó pese a ello que «hay esperanzas y mientras haya esperanzas hay que ir a por todas».

Sacó la cara el preparador por Clément Lenglet, en el ojo del huracán tras cometer el penalti que permitió al Cádiz empatar el domingo en el Camp Nou. «Sabemos que nos ha costado puntos y partidos por errores individuales, pero no es justo ir por un jugador o un defensa porque tuvimos oportunidades de sentenciar. En muchos partidos hemos tenido muchas oportunidades y la efectividad no es la que tiene que tener un equipo como el Barça. Hay más cosas por las que nos dejamos puntos», indicó Koeman.

Reconoció el técnico que ha hablado con el zaguero francés. «Es un jugador serio y muy buen profesional que se lo ha tomado muy personalmente. Como he dicho anteriormente, no es culpable un jugador solo por perder puntos, hay más cosas. Claro que hay una jugada donde pudo estar mejor, y otros errores en defensa también costaron puntos. También cometimos muchos errores en ataque. Con 2-0 una jugada en el último minuto no es tan decisiva y no cuesta puntos. Hay que analizar pero tampoco asumir que todo el problema es suyo», manifestó.

Falta de efectividad

Reconoce Koeman que el ambiente no es bueno, pero apeló al carácter de los jugadores para remontar la situación. «Es normal que haya bajado el ánimo pero es lo bueno de nuestro deporte, cada tres días hay un partido», dijo el holandés, que demandó «más efectividad de los jugadores de arriba» para cerrar los encuentros y evitar sustos de última hora como el que le costó dos puntos a su equipo frente al conjunto gaditano. «Creamos oportunidades y no marcamos el 2-0. Son momentos importantes y en esta temporada nos falta efectividad. El porcentaje de goles es bajo para un equipo como el Barcelona», valoró.

Enfatizó por último la necesidad de lavar los trapos sucios en casa y no airear reproches. «Dentro del vestuario sí tengo una crítica. Mi trabajo es analizar y dejar ver a los jugadores los errores. Tengo reuniones con los jugadores y les hablo claro. Lo que no me gusta a través de la prensa es criticar individualmente. Me gusta decírselo personalmente cuando hablo con ellos, pero hay que protegerlos hacia fuera. Dentro se puede hablar claramente», sostuvo.