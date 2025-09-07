Javier López impone su ley en el campo de La Barganiza Logra la victoria en la prueba que cerró la fase previa del XXIX Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, en la que Rubén Villa ganó en scratch

La tradicional foto de familia con los ganadores al término de la competición, en el campo de La Barganiza.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La última prueba de la fase previa de la vigésima novena edición del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA ya tiene ganador: Javier López. Fue el mejor este sábado en el Real Club de La Barganiza en uno de los torneo más igualados que se recuerdan en los últimos tiempos. Su recorrido fue el escenario de una competición en la que, además, había mucho en juego, ya que se decidían los integrantes del equipo que intentará hacerse con el título en la final del torneo a finales de este mes en Castiello.

Javier López sacó a relucir su mejor golf y firmó una tarjeta con 40 puntos, que le llevaron hasta lo más alto de la clasificación, en una jornada en la que el campo sierense vistió sus mejores galas para la ocasión y se convirtió en el referente golfístico del fin de semana en el Principado. Hasta las buenas condiciones meteorológicas estuvieron a favor del gran clásico del golf regional.

Los jugadores que abrían el torneo no tardaron demasiado en llegar al club sierense. Javier Valdés y Bosco Heredia eran los encargados de abrir el torneo poco antes de las nueve de la mañana.

Fernando Ferreiro también tuvo un papel muy destacado en el torneo y acreditaba también un resultado con 40 puntos, con el que firmaba tablas con Javier López. Sin embargo, finalmente, se hizo con la segunda posición en la clasificación general handicap del torneo.

Más tarjetas

Pero estas no fueron las únicas tarjetas con 40 puntos, ya que Marian Fernández incrementaba la emoción en el torneo al concluir su recorrido con idéntico resultado. Nuevamente, el hándicap de los jugadores decidirían el desenlace de este reñido torneo y que la situarían en una más que merecida tercera posición.

La igualdad también fue la característica en la modalidad scratch, en la que la victoria sería para Rubén Villa. Marcaba un ligera diferencia con sus rivales al término de su partida, en la que lograba 35 puntos. Le daban la victoria en esta categoría, en la que Álvaro Faes, Alejandro Sol y Pablo Folgueras se quedaban muy cerca y le secundaron en la clasificación con un punto menos.

La relación de los jugadores más destacados del torneo se completó con Emilio Pérez-Moya, que fue la mejor golfista entre el colectivo de participantes de categoría sénior al totalizar 39 puntos.

Esta formación estará integrada por los golfistas Rubén Villa y Álvaro Faes, en la modalidad scratch, mientras que en hándicap los jugadores clasificados fueron Emilio Pérez-Moya, Carlos Castro y José Álvarez.