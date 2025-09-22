Novena victoria de Castiello en el Trofeo EL COMERCIO-ABANCA

César Sánchez Tessier Gijón Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Castiello lo ha vuelto a hacer. Ayer se impuso en la final de la vigésima novena edición del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA. Los golfistas del club de El Roblón supieron aprovechar la oportunidad y desplegaron un gran juego en su casa. Totalizaron 301 golpes, que les permitieron celebrar el noveno triunfo, manteniéndose como el club que cuenta con más entorchados en este prestigioso torneo, en el que levantaron la copa con la que este periódico distingue al ganador de la competición. Ya habían demostrado, incluso ante la élite nacional, que Castiello es muy difícil de batir en su campo y ayer no fue diferente.

Los gijoneses no fallaron en una jornada complicada en lo meteorológico que hizo más compleja la práctica del golf. El campo les recibió con el cielo encapotado y un pronóstico poco halagüeño. Sin embargo, no fue la lluvia tan intensa como se esperaba, pero su aparición en algunos momentos, complicó el desarrollo del juego. No obstante, los jugadores superaron esta circunstancia con muchas ganas y entrega en sus recorridos para tratar de hacerse con la victoria en este campeonato, considerado por todos como el auténtico campeonato regional por escuadras.

El torneo contó con la participación de los equipos de Las Caldas, La Llorea, Castiello, Villaviciosa, El Tragamón, Cierro Grande, La Rasa de Berbes, Castropol, Llanes, La Barganiza, La Morgal y el anfitrión, el Castiello. Es decir, la nómina completa de las formaciones de los campos homologados de la región.

La final del XXIX Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, el campeonato organizado por este periódico, en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal de Gijón, Triocar y Coral Golf, comenzó a las diez de la mañana, pero los jugadores fueron muy madrugadores y comenzaron a llegar casi una hora antes. La ocasión merecía el esfuerzo, ya que estaba en juego la hegemonía regional por equipos y la tarjeta de cada uno de los integrantes de los equipos era importante para finalizar en la parte alta de la clasificación.

Los golfistas tomaron la salida de forma simultánea desde distintos hoyos, por lo que aumentó el trabajo de los capitanes de los equipos que recorrían el campo siguiendo a sus jugadores, al tiempo que comenzaban a hacer los primeros cálculos con vistas a la clasificación final.

La competición fue una de las más reñidas de todas las ediciones, ya que para el torneo era inédito que dos equipos firmaran tablas por el título. Tras más de cuatro horas de juego y la suma de las cuatro mejores tarjetas de cada club, Castiello y Las Caldas empataron con 301 golpes.

Desempate

El reglamento del torneo decidía el desempate y, finalmente, le dio a Castiello un nueva corona en el campeonato. Las Caldas, a pesar de la notable actuación de sus jugadores, que incluía la victoria de Álvaro Postigo en la modalidad scratch, tenía que conformarse con la segunda plaza.

Destacó en el conjunto gijonés la solidez del juego de Juan García-Ochoa y José Ramón Rodríguez que, con 73 golpes, abrieron el camino al título a Castiello. Jesús Vega-Arango, con 77 impactos, y Miguel Díaz, con 78, cerraron la relación de tarjetas que llevaron al decano del golf asturiano a acumular un nuevo título en el Trofeo EL COMERCIO-ABANCA. El Tragamón volvió a ser uno de los mejores del torneo, en el que cuenta con tres victorias, y finalizó en tercera posición, a tres golpes de sus rivales.

El Villaviciosa Golf se mostró de nuevo competitivo y mantuvo el buen nivel de juego de la pasada edición, que le llevó a concluir el torneo en cuarta posición, con 313 golpes.

En el plano individual, Juan Manuel Alonso (La Llorea) se llevó el triunfo en la clasificación hándicap, en la que Carlos García-Mancebo concluyó en segunda posición. La tercera plaza fue para Juan García-Ochoa, por delante de José Ramón Rodríguez, que fue cuarto.

«Para Castiello este torneo es cada año uno de sus objetivos» Los jugadores de Castiello no ocultaban su satisfacción por su nueva victoria en el torneo en la clausura del campeonato, aunque haya sido la más trabajada. «Para Castiello, el Trofeo EL COMERCIO-ABANCA es uno de los grandes objetivos de la temporada. Es un orgullo haber conseguido la novena victoria en el torneo. Para nosotros ganar esta prueba siempre supone una gran motivación como club y como equipo», señala Juan García-Ochoa, vicepresidente de Castiello e integrante del equipo que logró el triunfo. No oculta que la victoria ha sido muy complicada, ya que «el campo estaba complicado, aunque el recorrido estaba en muy buenas condiciones. Tuvo que decidirse con el desempate de la última tarjeta de cada equipo. Fue muy reñido e igualado». «Para nosotros es una satisfacción haber recibido a los jugadores de los clubes de toda Asturias. Estamos realizando muchos esfuerzos para que el campo esté en las mejores condiciones y creo que todos los jugadores han quedado contentos en este aspecto y esa es la imagen que queremos dar del club en todo el Principado», afirmó el directivo gijonés. El trofeo, en propiedad Juan García-Ochoa, que estuvo en el equipo que venció en la primera edición del torneo, considera que «es un orgullo tener nueve títulos oficiosos de campeonato de Asturias de clubes e intentaremos ir por el décimo. Ademas, lograríamos nuestro tercer Trofeo EL COMERCIO-ABANCA en propiedad para lucirlo en nuestras vitrinas». El golfistas de Castiello resaltaron que «es muy importante que EL COMERCIO y ABANCA apuesten por este deporte. No solo las treinta ediciones que cumple el torneo el próximo año, sino que lo hagan otros treinta más».

