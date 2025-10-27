Adrián Barbón, en el cierre del Villa: «En este mundo hacen falta valores y el judo es un gran ejemplo»
El presidente del Principado puso el broche de oro a una segunda jornada del torneo internacional en la que el Judo Avilés fue subcampeón alevín
Avilés
Lunes, 27 de octubre 2025, 06:27
El XXV Torneo Internacional de Judo Villa de Avilés Gran Evento, Memorial Agustín Pérez, Supercopa de España cadete y Copa de España infantil, echó ... el cierre con una segunda y última jornada en la que hubo protagonistas importantes tanto a nivel deportivo como institucional.
Comenzando por lo ocurrido sobre el tatami, la mejor noticia para los intereses locales fue el subcampeonato logrado por el anfitrión Judo Avilés en la competición alevín por equipos. Los avilesinos cayeron en la final ante Mike's Judo Club London tras haber alcanzado la última ronda venciendo en semifinales a Lugokan.
Sin embargo, el segundo cajón del podio deja buenas sensaciones al director técnico de Judo Avilés y también del torneo, Carlos Fernández: «Recuperamos la garra, más incluso que cuando ganamos el Villa hace dos años. Hemos perdido con un gran equipo, pero hemos puesto en el tatami lo que hay que poner y me voy contento. Hay una comunión entre los padres y el equipo y yo me quedo con eso. Es el camino de recuperar lo que este club fue y lo que quiere volver a ser».
En el caso del entrenador, Ricardo García, también ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de los alevines: «Se han pegado muy bien y han puesto todo lo que tienen en el tatami. Las diferencias a nivel de resultado radican en detalles de judo, pero no de actitud, intensidad, arropamiento del equipo, ni de la gente de la grada. Todo pasa por eljudo, que es lo importante».
1 /
Fue el colofón a una mañana que comenzaba con la Copa de España Infantil, que no dejó medallistas avilesinos pero sí algunos quintos puestos como los de Elena Fernández y Hugo Viña en el Judo Avilés, o Rubén Rionda y David González del Club Óscar Fernández. En una categoría muy exigente por el número y el nivel de los participantes, a Asturias le costó retener medallas.
Una Copa de España que contó a lo largo del día con personalidades como el presidente del Principado, Adrián Barbón, o el líder de la oposición y presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. Barbón disfrutó del torneo y también las finales: «Me había comprometido a volver y no están siendo días fáciles por los Premios Princesa, pero estoy encantado», comentó.
El jefe del Ejecutivo asturiano ha acudido en tres ocasiones en los últimos cuatro años, algo que le ha servido para destacar «el esfuerzo, mucho compromiso, muchas familias que apoyan, profesores que se empeñan en que sus alumnos sean mejores que ellos. Hay mucho futuro y los datos así lo avalan». Barbón añadió que «en este mundo donde hace falta hablar de valores, tener la oportunidad de que el judo sirva como ejemplo para estos chavales es un buen reflejo».
El presidente del Principado también es presidente honorífico de la comisión de eventos del 25 aniversario de Judo Club Avilés. «Es un honor implicarme y festejar esos 25 años», confirmando que el próximo 20 de diciembre estará en la gala del cuarto de siglo que celebra el club. Mientras, Álvaro Queipo resaltó «la gran cantidad de gente que mueve esta competición. Conocía las cifras, pero es que se han acabado las plazas hoteleras hasta en León. El deporte es muy importante a todos los niveles».
El Villa vuelve a abarrotar Avilés con 7.000 personas entre judocas y acompañantes
Veinticinco ediciones después, el Torneo Internacional de Judo Villa de Avilés continúa asentado como uno de los eventos, y no solo deportivos, más importantes de la ciudad. De nuevo en torno a 7.000 personas se pasaron por la ciudad desde el jueves y hasta el domingo para seguir posiblemente la mejor competición de judo del país y disfrutar de una ciudad que sigue potenciando su capacidad turística y de reclamo.
Que sea una competición destinada exclusivamente a jóvenes de entre 13 y 21 años hace que la gran mayoría de judocas acudan acompañados, lo que multiplica las cifras y agota las plazas hoteleras de Avilés y comarca, llegando a Gijón, Oviedo y otras localidades cercanas. Clubes procedentes de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Portugal con más de veinte equipos, Suecia, Costa Rica, Escocia, Inglaterra y Estados Unidos, algunos en Avilés por primera vez y otros habituales, pudieron disfrutar de una organización de nivel diez.
