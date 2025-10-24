«No hubo ningún corte»: Así acabó el polémico combate entre Brea y Gago

«No hubo ningún corte». Al púgil avilesino Héctor Brea todavía le dura el cabreo tras decretarse nulo técnico en su esperado combate frente ... a Andoni Gago, tetracampeón de España y bicampeón de Europa del peso pluma. El duelo, que prometía emociones fuertes entre dos boxeadores experimentados, se cerró en el cuarto asalto tras un supuesto corte en el rostro de Gago.

Desde el inicio, Brea mostró un planteamiento táctico y se sentía cómodo. «El combate lo tenía encaminado. Gago estaba lento, impreciso, fallando mucho, y yo iba ordenado, metiendo mis manos, el recto de izquierda. Hasta entonces el combate lo tenía de cara; iba ganando claramente», aseguró después del enfrentamiento el avilesino a la web especializada 'Boxeo Asturiano'.

En el cuarto asalto se produjo el polémico incidente: un cabezazo involuntario entre ambos púgiles que, según el parte arbitral y la decisión médica, habría causado un corte en el rostro de Gago, lo que llevó a detener el combate y declararlo nulo técnico. «Sí hubo un cabezazo, pero no hubo corte alguno. Era simplemente un golpe en la frente. Por eso la parada del combate está totalmente fuera de lugar. Es inexplicable».

Brea dio más detalles de lo sucedido: «Cuando paró el árbitro el combate, me reconoció que había ganado, pero después dieron un combate nulo que, sinceramente, no es justo». Jugar fuera de casa le jugó una mala pasada al avilesino, que se había desplazado a Pamplona con la ambición de conseguir una victoria de prestigio ante uno de los grandes nombres del boxeo español reciente, aunque llevaba inactivo desde 2023. No convendría descartar una posible revancha.