Héctor Brea y Andoni Gago, durante el careo posterior al pesaje, antes de la velada. LVA
Boxeo

«No hubo ningún corte»: Así acabó el polémico combate entre Brea y Gago

El púgil avilesino no entiende la decisión del árbitro y el médico, que decretaron nulo técnico tras un cabezazo involuntario en el cuarto asalto

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:28

Comenta

«No hubo ningún corte». Al púgil avilesino Héctor Brea todavía le dura el cabreo tras decretarse nulo técnico en su esperado combate frente ... a Andoni Gago, tetracampeón de España y bicampeón de Europa del peso pluma. El duelo, que prometía emociones fuertes entre dos boxeadores experimentados, se cerró en el cuarto asalto tras un supuesto corte en el rostro de Gago.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

