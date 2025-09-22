Los Cuervos Klöckner Pentaplast, subcampeón de España de travesías

Dos oros, cinco platas, un bronce y un total de 358 puntos dieron a Los Cuervos Klöckner Pentaplast el subcampeonato en el nacional de travesías disputado a los pies de la Catedral del Pilar, en Zaragoza.

Los oros fueron a cargo de Daniel Estébanez en K1 sénior y Diego Fernández en K1 sub23. Las platas, tras dos regatas muy duras y con remontadas en ambas categorías, para la K2 cadete de Curro Fanjul y Luisma González e Irene Suárez en K1 cadete.

También plata consiguió Paula Fernández en K1 júnior, Alejandro Pariente en K1 júnior y Álex Alonso en C1 sénior, mientras que el bronce fue para Hugo Nonides en K1 júnior con remontada incluida tras un vuelco.

Ampliar Participantes del Fertiberia Atlética Avilesina. LVA

«Iba sin expectativas, venía alargando la temporada y pensaba que ya había bajado un poco mi nivel», comenta el joven piragüista gijonés Daniel Estébanez. «Resistí y al final en la vuelta corta me pude imponer al sprint», relataba acerca de la prueba de nueve kilómetros y medio.

Estébanez firmó un hito en su carrera deportiva al imponerse por primera vez en una prueba de categoría senior a sus 21 años de edad. «Había participado en algún memorial de pueblo y así, pero como campeonato era la primera que competía en esta categoría». El remero paró el cronómetro en 40 minutos y 11 segundos. Le siguió Pelayo Palicio, de La Ribera de Oviedo, que cruzaría la meta siete segundos después y Aimar Amundarain, en tercera plaza, con 40 minutos y 25 segundos.

Del mismo modo, también participó en la prueba el Fertiberia Atlética, logrando una medalla de plata en la categoría K2 cadete mixto, con un barco compuesto por Javier Isidro y Leyre Varela. En la misma modalidad fueron séptimas Carolina Tendero yo Nicer Asur González, mientras que Ainé Morís fue undécima en K1 mujer cadete.