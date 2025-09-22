El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Expedición de Los Cuervos Klöckner Pentaplast. LVA
Piragüismo

Los Cuervos Klöckner Pentaplast, subcampeón de España de travesías

Dos oros, cinco platas, un bronce y un total de 358 puntos fueron el botín del equipo praviano en la competición nacional disputada en Zaragoza

Santy Menor
Iván García

Santy Menor e Iván García

Avilés | Gijón

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:35

Dos oros, cinco platas, un bronce y un total de 358 puntos dieron a Los Cuervos Klöckner Pentaplast el subcampeonato en el nacional de travesías disputado a los pies de la Catedral del Pilar, en Zaragoza.

Los oros fueron a cargo de Daniel Estébanez en K1 sénior y Diego Fernández en K1 sub23. Las platas, tras dos regatas muy duras y con remontadas en ambas categorías, para la K2 cadete de Curro Fanjul y Luisma González e Irene Suárez en K1 cadete.

También plata consiguió Paula Fernández en K1 júnior, Alejandro Pariente en K1 júnior y Álex Alonso en C1 sénior, mientras que el bronce fue para Hugo Nonides en K1 júnior con remontada incluida tras un vuelco.

Participantes del Fertiberia Atlética Avilesina. LVA

«Iba sin expectativas, venía alargando la temporada y pensaba que ya había bajado un poco mi nivel», comenta el joven piragüista gijonés Daniel Estébanez. «Resistí y al final en la vuelta corta me pude imponer al sprint», relataba acerca de la prueba de nueve kilómetros y medio.

Estébanez firmó un hito en su carrera deportiva al imponerse por primera vez en una prueba de categoría senior a sus 21 años de edad. «Había participado en algún memorial de pueblo y así, pero como campeonato era la primera que competía en esta categoría». El remero paró el cronómetro en 40 minutos y 11 segundos. Le siguió Pelayo Palicio, de La Ribera de Oviedo, que cruzaría la meta siete segundos después y Aimar Amundarain, en tercera plaza, con 40 minutos y 25 segundos.

Del mismo modo, también participó en la prueba el Fertiberia Atlética, logrando una medalla de plata en la categoría K2 cadete mixto, con un barco compuesto por Javier Isidro y Leyre Varela. En la misma modalidad fueron séptimas Carolina Tendero yo Nicer Asur González, mientras que Ainé Morís fue undécima en K1 mujer cadete.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  4. 4 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  5. 5 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  6. 6

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  7. 7 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  8. 8 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  9. 9 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»
  10. 10

    La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los Cuervos Klöckner Pentaplast, subcampeón de España de travesías

Los Cuervos Klöckner Pentaplast, subcampeón de España de travesías