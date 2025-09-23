Los Cuervos Klöckner Pentaplast se suben al segundo cajón del podio de la Liga Nacional de Ríos, Travesías y Maratón

Un año más, Los Cuervos Klöckner Pentaplast consiguieron subirse al segundo cajón del podio de la Liga Nacional de Ríos, Travesías y Maratón y ... a su vez, cosecharon un nuevo éxito para Asturias, al ser el único club del Principado en colgarse metal en una liga nacional de piragüismo.

Además, en la Liga Iberdrola de la misma modalidad, el equipo femenino del club finalizaron la temporada en cuarta posición, a las puertas del podio. Tras cinco pruebas, con tres subcampeonatos y dos bronces por equipos, los deportistas del club han conseguido en esta liga un total de 23 medallas: cinco oros, diez platas y ocho bronces.

Por otro lado, en Arriondas se celebró el 51 Descenso Los Xironinos y Viejas Glories-Memorial Emilio Llamedo Olivera. Por el Náutico Ensidesa fueron podio Ana Ibis-Mellisa Rodríguez, José Antonio Compán-José Manuel Rodríguez, Nicolás Guillén, Teo Delgado, Hugo Domínguez, Daniel Saiz, Lucía Álvarez, Daniela Domínguez y Martina Roces-Alba Menéndez. También participó el Fertiberia Atlética, aunque no consiguió subir a ningún palista al podio, con el cuarto puesto de Marco García como mejor posición de la jornada.