Foto de familia de Los Cuervos con sus medallas. LVA
Piragüismo

Los Cuervos Klöckner Pentaplast se suben al segundo cajón del podio de la Liga Nacional de Ríos, Travesías y Maratón

Fue el único club asturiano en colgarse metal en una competición liguera y el equipo femenino terminó cuarto la Liga Iberdrola

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:49

Un año más, Los Cuervos Klöckner Pentaplast consiguieron subirse al segundo cajón del podio de la Liga Nacional de Ríos, Travesías y Maratón y ... a su vez, cosecharon un nuevo éxito para Asturias, al ser el único club del Principado en colgarse metal en una liga nacional de piragüismo.

