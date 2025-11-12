Defensa personal femenina en Avilés con la pionera del kárate regional Leticia Marinero

La pionera Leticia Marinero, primera avilesina en alcanzar el quinto Dan de cinturón negro de kárate, y una de las pocas en la región, ... además de la única árbitra en el Principado que consigue la titulación para participar en competiciones a nivel mundial, mostró su lado más colaborativo impartiendo un curso de defensa personal para mujeres en el polideportivo del Quirinal.

La abogada de profesión, organizó el evento en Asturias a través de UGFAS (Unidad de Gestión de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad). La primera hora estuvo destinada a una charla, en la que Marinero estuvo acompañada por una guardia civil. Después llegó el turno de la práctica sobre el tatami, donde el aprendizaje no estuvo reñido con el disfrute general.

«Nos reunimos 32 mujeres para el curso, por lo que estoy muy contenta con la aceptación», comenta la avilesina. Durante la charla se habló de «los distintos tipos de agresiones y sus grados de intensidad. Las consecuencias de sufrir una agresión de cualquier índole y lo que cuesta recuperarse psicológicamente».

En ese sentido, se abordó «la manera de prevenir agresiones y cómo debemos actuar si reconocemos la posibilidad de tener una». Delfi, la guardia civil que acompañó a Marinero en la jornada, habló de la actuación de su cuerpo y «animó a denunciar cualquier agresión para que la Ley pueda actuar con todo su peso». Durante la sesión práctica «la colaboración y el interés fue total, la implicación y las ganas de aprender algo sencillo y, como comprobaron, efectivo, lo disfrutaron».

Este tipo de jornadas son cada vez más frecuentes en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta, desgraciadamente, el número de agresiones que se suceden, sobre todo hacia mujeres.