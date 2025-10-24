El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

300 judocas participaron en el entrenamiento organizado por la Federación Asturiana previo al Villa de Avilés. Pablo Nosti
Judo

El entrenamiento federativo da el pistoletazo de salida al Villa de Avilés

Los judocas ya están en la ciudad, han abarrotado los hoteles locales y de los alrededores y mañana comenzarán a competir en un Quirinal a rebosar

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:27

Comenta

La vigésimo quinta edición del Torneo Internacional de Judo Villa de Avilés ya está aquí. Tras el entrenamiento federativo que tuvo lugar esta tarde ... en el polideportivo del Quirinal, los 1.800 judocas participantes ya están abarrotando los hoteles de la ciudad y sus alrededores con vistas a comenzar mañana dos días intensos de competición, acompañados de actividades paralelas.

