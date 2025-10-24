El entrenamiento federativo da el pistoletazo de salida al Villa de Avilés

La vigésimo quinta edición del Torneo Internacional de Judo Villa de Avilés ya está aquí. Tras el entrenamiento federativo que tuvo lugar esta tarde ... en el polideportivo del Quirinal, los 1.800 judocas participantes ya están abarrotando los hoteles de la ciudad y sus alrededores con vistas a comenzar mañana dos días intensos de competición, acompañados de actividades paralelas.

La cita movilizará a cerca de 7.000 personas, igualando los mejores registros históricos, dentro de unas cifras que quitan el hipo, pues por el evento han pasado 13.750 judocas cadetes, 10.000 infantiles, 5.500 júnior y 257 equipos. Además, cerca de 1.000 árbitros han participado en el Villa y se han repartido más de 1.500 bolsas de picnic. En paralelo, la cita ha dejado más de 125.000 pernoctaciones y el impacto en redes sociales deja más de 120.000 reproducciones en Instagram y 22.500 likes; cerca de 50.000 reproducciones en Facebook y por encima de los 22.000 likes y más de 82.000 reproducciones en la retransmisión del torneo en YouTube en los dos últimos años.

En lo meramente deportivo, 1.800 judocas y más de 200 entrenadores se encontrarán en Avilés en este 2025. Son cifras similares a las de los últimos años, con lo que se calcula que el número de personas que pasará por la ciudad será de 7.000. Todas las comunidades autónomas volverán a estar en el Villa y, en cuanto a presencia internacional, destaca el retorno de Estados Unidos tras unos años de ausencia además de Costa Rica, Inglaterra, Portugal y Escocia.

Uno de los momentos más especiales será el torneo alevín por equipos que cerrará el evento el domingo, ya que los tres clubes que más veces lo han ganado en la historia estarán representados: Judo Club Avilés, Judo Club Coruña y Judo Club Lisboa. «La intención era traer a todos por invitación, pero el judo ha cambiado tanto en un cuarto de siglo que, en algunos clubes, ya ni siquiera existe la categoría. Sin embargo, estamos muy contentos porque parte de la historia de los alevines estará en El Quirinal», comentó en la presentación del Villa el director técnico del Judo Avilés y del evento internacional, Carlos Fernández.

Y entre las 'novedades' se encuentra también el retorno del presidente del Principado. El jefe del Ejecutivo regional volverá a estar en el palco de El Quirinal para presenciar las finales de la Copa de España Infantil del domingo. Adrián Barbón, que el año pasado no pudo acudir por motivos de agenda, regresa a un evento en el que participó en 2022 y 2023 y prolonga su idilio con el judo ya que además en 2025 es presidente honorífico de la comisión de actos del 25 aniversario de Judo Club Avilés.

Actividades paralelas

En paralelo a la competición deportiva también continúa la colaboración con la Cofradía del Colesterol Bueno HDL con los 'Desayunos Cardiosaludables', una cita que se desarrollará mañana viernes en el Centro Niemeyer desde las nueve de la mañana.

Otra de las propuestas que se mantiene, por cuarto año, es la de las visitas guiadas por el casco histórico de la villa de forma gratuita. Serán el sábado a las 11 de la mañana con punto de encuentro en la puerta principal del ayuntamiento –Plaza de España– y hora y media de duración. El único requisito es inscribirse presencialmente, por correo electrónico (turismo@aviles.es) o en el teléfono en la Oficina de Turismo de Avilés (985 544 325). Además, habrá un punto de información turística en el pabellón el sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas.

Con todo, se espera un polideportivo del Quirinal lleno, con puntos de venta en el interior y la nueva cafetería en marcha.