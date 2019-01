El equipo femenino se hace con la victoria en la Liga Regional

Los equipos de pádel del Club Natación Santa Olaya participaron este fin de semana en la séptima jornada de competición de las Series Nacionales, en la Liga Regional Asturiana, en las categorías femenina y masculina.

La formación femenina del club de El Natahoyo mantuvo el buen nivel que viene acreditando durante toda la temporada frente al equipo de Norpádel en las series 500. Las jugadores fabriles saldaron el enfrentamiento con victoria por el tanteo de 8-4.

No estuvieron, por contra, tan acertados sus compañeros en las series 1.000 de Tercera División, en la que se han marcado como objetivo intentar alcanzar el ascenso. No obstante, los jugadores del Santa Olaya no fueron capaces de superar a la formación del Brian Riesgo Pádel P3, ante la que perdieron por 12-0.