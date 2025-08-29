El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jesús Simón, durante una charla técnica durante su etapa en el rugby argentino. LVA
Espacio semanal Fundavi | Rugby

Jesús Simón, nuevo entrenador del Pasek Belenos: «Asumo el reto como una gran oportunidad en mi carrera»

El técnico argentino llega «con todas las ganas y la ilusión del mundo» para «cumplir los objetivos»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 29 de agosto 2025, 01:04

El Pasek Belenos tiene chico nuevo en la oficina. Jesús Simón (Paraná, Entre Ríos, Argentina, 1985) asume el banquillo del Pasek Belenos como « ... una gran oportunidad en mi carrera» y apura sus últimos días en Argentina para llegar el martes a Asturias por primera vez. «Llego a las cinco al aeropuerto y a las ocho ya estaré entrenando», sonríe el protagonista.

