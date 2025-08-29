Jesús Simón, nuevo entrenador del Pasek Belenos: «Asumo el reto como una gran oportunidad en mi carrera»

El Pasek Belenos tiene chico nuevo en la oficina. Jesús Simón (Paraná, Entre Ríos, Argentina, 1985) asume el banquillo del Pasek Belenos como « ... una gran oportunidad en mi carrera» y apura sus últimos días en Argentina para llegar el martes a Asturias por primera vez. «Llego a las cinco al aeropuerto y a las ocho ya estaré entrenando», sonríe el protagonista.

A sus 40 años, hace catorce vivió su primera y hasta ahora única experiencia en España, en las filas de Les Abelles, en Valencia, donde fue jugador y entrenador en las categorías inferiores. Ahora, el reto es muy diferente y también la localidad, cuya ubicación y clima no tiene nada que ver con el mediterráneo. «Nunca he estado en Asturias, pero lo conozco por las redes sociales y porque tengo relación con varios jugadores que han pasado por el Belenos como Martiniano Cian, Tano Pérez o Bruno Heit».

Simón no ve el momento de llegar y comenzar este desafío. «Es mi primera oportunidad como entrenador principal y además de manera profesional. En Argentina era director deportivo de mi club (Tilcara) y también el responsable del desarrollo de la UAR, pero esto será diferente y tengo muchas ganas de conocer a los jugadores y que nos pongamos a trabajar», sostiene.

El argentino reconoce que «contar con jugadores españoles y argentos en la plantilla facilitará mi adaptación, porque al final mi experiencia y educación deportiva son fundamentalmente de Argentina, pero al final todos los jugadores serán iguales para mí e intentaremos hacer las cosas lo mejor posible».

En cuanto a los objetivos, Simón prefiere ser cauto, pues tiene que conocer a los rivales y la nueva categoría División de Honor Élite a nivel general, pero tiene claro que «defenderemos el escudo del Belenos de la mejor manera. Queremos ser un equipo reconocible y que haga disfrutar a la gente en la cancha».

Sobre su estilo de juego, reconoce que «es similar al que maneja el club, por lo que me comentó Felipe –Blanco, presidente y director deportivo –. Me gusta que mi equipo tenga la posesión del balón el mayor tiempo posible, atacar y cuando no la tengamos, que presionemos desde la defensa lo más rápido posible para recuperar la pelota».

A nivel logístico, y más allá de las charlas 'online' que ha podido tener con Felipe, con quien espera formar «una buena dupla», Jesús Simón tiene ganas de aterrizar y conocer de primera mano lo que se va a encontrar. «Cómo es el campo de entrenamiento, el de juego, los medios de los que disponemos... Hacerme una idea para poder completar la planificación del trabajo que ya estamos realizando».

A nivel de jugadores, Felipe Blanco sigue buscando efectivos para completar tanto la plantilla del primer equipo como la sub 23 tras el acuerdo con el Gijón Rugby, de tal manera que está lanzando ofertas por las redes sociales.