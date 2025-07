Marcos Población, la nueva promesa asturiana de MMA: «Me gustaría llegar a saber cuál es mi potencial»

Marcos Población (Gijón, 2005) comenzó hace cinco años a hacer pesas en un gimnasio. Un amigo le propuso poco después que probara las artes marciales, ... algo que le atraía, pero que nunca había practicado. Hoy, dos años después de haber dado el 'sí', es campeón de España júnior de MMA en peso superligero tras ganar, primero, el Campeonato de Asturias y batir, después, en el Nacional a dos oponentes: el primero, por sumisión en el segundo asalto y el segundo, por KO técnico en el tercero. «Fue una competición dura. Mi rival en la final tenía mucha experiencia en todas las disciplinas. La verdad es que todo ha ido bastante bien», apunta este luchador que estudia Dirección y Administración de Empresas en la Universidad de Oviedo y trabaja en el ámbito de la seguridad para sacar algo de dinero con el que sufragar parte de sus gastos en competiciones. «No quiero que mis padres me lo paguen todo».

La curiosidad por las artes marciales mixtas le viene de más atrás. Marcos Población veía con admiración los logros de Conor McGregor, leyenda irlandesa de la UFC, pero no se atrevía a dar el paso. Los argumentos de su amigo le acabaron convenciendo para probar en la disciplina, una toma de contacto que no fue sencilla. «Pelear no es solo salir y dar puñetazos, hay mucha estrategia y técnica. El primer día estaba sobrepasado por todo».

Pero persistió. Y la progresión que iba percibiendo cada día, cada semana, cada mes, acabó por engancharle a este deporte. «Iba viendo que me salían las cosas, que había una mejoría constante», reconoce. Con ese empuje y en muy poco tiempo se plantó con la posibilidad de pelear por el Campeonato de Asturias. De la mano de Marcos García, su entrenador en el gimnasio Bandog, se llevó el trofeo regional con dos victorias en el segundo asalto. Y de ahí, el salto al Nacional, saldado con triunfo. Lo que está ahora por venir es el Mundial, que se disputará a finales de septiembre en Georgia y el Europeo del próximo año, aún por confirmar. En pleno desarrollo de sus capacidades, el luchador gijonés no se pone límites, pero tampoco objetivos demasiado ambiciosos. «La idea en el Campeonato del Mundo es hacerlo lo mejor posible. Todo lo que hay allí son futuras estrellas. Ganar una pelea sería un logro pensando que hace ocho meses no sabía si iba a debutar en MMA». Esa es la meta a corto plazo, pero colocando las luces largas Marcos Población tiene otro objetivo. «Me gustaría llegar a saber cuál es mi potencial».

Las artes marciales mixtas suman un buen número de disciplinas. Dominar todas ellas es parte del éxito de estos luchadores y Marcos Población no es ajeno a ello. De hecho, ha acabado tercero en el Campeonato de España de Grappling y Grappling Gi, acabó tercero en las variantes de No-Gi y Gi en la categoría Sub 20. Solo el luchador que acabó campeón y que es tercero del mundo logró superarle. Con un récord en MMA amateur de cuatro victorias (tres sumisiones y un KO técnico) y una derrota por decisión, Marcos Población espera abrirse un camino en este deporte. Una travesía para la que le vendría muy bien contar con apoyos económicos en forma de patrocinios.