María Pérez, cuatro veces campeona mundial

Tiró la gorra al entrar al estadio y se quitó las gafas para saborear esos 300 metros hacia la gloria, hacia el lugar reservado a las grandes leyendas del atletismo. En la meta saltó al igual que hace un año en los Juegos Olímpicos de París y destapó todo el júbilo que había contenido en 20 kilómetros marcha plenos de concentración. María Pérez (29 años) ya no solo es historia del atletismo tras sumar este viernes su cuarto oro mundialista, lo es del deporte español porque se lo ha ganado a pulso. El reto que tenía la granadina de Orce era mayúsculo, intentar revalidar algo tan complicado como el doblete 20-35 kilómetros que realizó hace dos años en Budapest.

Pero en Tokio lo ha hecho, y de una forma que algo tan difícil ha parece que eso de sumar cuatro medallas consecutivas parece hasta algo sencillo. Pero no. Hay mucho trabajo y mucho talento tras esos éxitos. Después de la tremenda exhibición del pasado sábado en la distancia larga, hoy María ha tenido que picar piedra para doblegar la resistencia de la mexicana Alekna González, a la que ha tumbado a base de insistencia. No han sido los tres minutos con los que superó a Alessandra Palmisano en 35. Hoy han sido 12 segundos, suficientes para que María Pérez haya saboreado esa segunda vuelta al estadio consecutiva en modo campeona.

Ni que decir tiene que María Pérez ya es dentro del atletismo español quien más oros tiene en mundiales. Pero es que esos cuatro oros la colocan en una lista llena de nombres de leyendas de este deporte. Allyson Felix es la reina con 14 oros producto de su versatilidad, mientras que Usain Bolt tiene once, Shelly-Ann Fraser-Pryce tiene diez, LaShawn Merritt, Carl Lewis y Michael Jhonson tienen ocho, Noah Lyles siete, Mo Farah seis, Gail Devers cinco y a partir de aquí un nutrido grupo con cuatro oros en el que aparecen Shericka Jackson, Haile Gebrselassie, Ezequiel Kemboi, Justin Gatlin, Jearl Miles/Clark y desde hoy una granadina de Orce entrenada por Jacinto Garzón que desde hace unos años ha perseverado para convertirse en la mejor marchadora de la historia de los Mundiales.

En la imagen superior, María Pérez con el grupo de las favoritas durante una parte de la carrera; debajo, la atleta granadina junto a las otros dos medallistas de la prueba, la mexicana Alegna Gonzalez (plata) y la japonesa Nanako Fujii (bronce); por último, Pérez entrando primera en los 20 kilómetros marcha en medio del aplauso del público en el estadio de Tokio. AFP, Reuters y EFE.

¿Otro dato para reflejar lo que ha hecho María Pérez en Tokio? La marchadora es la cuarta atleta en la historia en repetir los dos mismos oros en dos Mundiales seguidos. Los otros tres son Carl Lewis, Mo Farah y Usain Bolt. Y la quinta puede ser Faith Kipyegon si gana los 5,000 metros a Beatrice Chebet.

El camino hacia la élite

Después de su título continental en 2018, María Pérez vivió momentos amargos como el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio –aunque su prueba se disputó en Sapporo– y los problemas con la técnica en 2022. Eso les llevo a su entrenador y a ella a consultar a los mejores, y desde entonces la española parece imparable. Doble título en Budapest'23, oro y plata en los Juegos de París y doble título de nuevo en Tokio'25. Y eso que después de la cita olímpica la granadina, de acuerdo con su entrenador, se tomó un respiro para asimilar lo que había logrado y después coger de nuevo impulso hacia nuevos retos, que pasaban por la capital nipona. La preparación no ha podido ser más adecuada, vistos los resultados.

Además de sus éxitos personales, María Pérez se ha convertido en el sustento del atletismo español, que una vez más encuentra su espacio para brillar a través de la inagotable escuela de marcha. Oscurecido hasta ahora en el Mundial en el resto de las competiciones por las grandes potencias, es llegar las pruebas de marcha y aparecer en el medallero. María lo estrenó para España en el Mundial de Tokio y la propia María ha añadido el segundo oro a ese medallero que parecía estancado.

¿Y cómo ha sido esta nueva victoria de la granadina? En ciertos momentos, muy parecida a la de los 35 kilómetros marcha. Una prueba de eliminación donde Kimberly García, la peruana ha estado muy activa y donde el principal temor era la campeona olímpica de 20 km en París, la china Jiayu Yang. Pero el trabajo de la peruana, ayudada en determinados momentos por la española, y sobre todo la aparición en cabeza de la mexicana González han sido determinantes para el resultado final. Ha sido al pasar el 15 cuando ha aumentado el ritmo, eliminando a la propia campeona olímpica.

Su amiga y rival

Para entonces ya no estaba una Palmisano que ha acabado retirándose, y el oro ha quedado en un mano a mano entre González y María Pérez. Pero al igual que en los 35 kilómetros, la española ha dado una nueva vuelta de tuerca al ritmo y ha tomado unos metros definitivos, pese a la resistencia de la mexicana. Ya nadie la paraba en su marcha hacia la meta, bajo los gritos de ánimo de un Jacinto Garzón fundamental en estos cuatro títulos de la granadina. Los dos forman un dúo de oro para el deporte español.

Tras ganar, María Pérez se ha reencontrado con su amiga Alessandra Palmisano, la italiana campeona olímpica en Tokio'20, que ha sido la encargada de dar la bandera española a Pérez para que diera la vuelta de honor después de abrazarse con Antia Chamosa, la otra española que ha sido una brillante séptima clasificada.