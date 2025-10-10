Gabriel Gutiérrez Siegrist vence en la Subida Charra-La Covatilla

Gabriel Gutiérrez Siegrist suma y sigue. El piloto castrillonense se proclamó vencedor de la Subida Charra-La Covatilla en Béjar (Salamanca), superando en el ... podio con su Tatuus F3000 al andaluz Antonio Luis Casimiro (Porsche 911) y al castellano y leonés Juan José Abia (Porsche 992 GT3).

Se trata de la quinta victoria consecutiva este año del deportista, que ha ganado siete de las últimas ocho carreras que ha disputado. En 2025 solo 'falló' en La Cobertoria, que tuvo que abandonar por una avería. Entre los triunfos que acumula este curso se encuentran pruebas de prestigio como la de Puig Major en Mallorca o Santo Emiliano y Muncó en nuestra región.

Por otro lado, Gutiérrez Siegrist también se subió a lo más alto del podio en la categoría de monoplazas en la I Subida a Medinaceli, una cita histórica que contó con el respaldo de la Federación de Automovilismo de Castilla y León (FACYL).

El tramo cronometrado de 2,10 kilómetros ascendía desde Medinaceli-Estación hasta la Villa, ofreciendo espectáculo y emoción tanto a los pilotos como al público. La primera edición fue un éxito de participación y ambiente, consolidando la ilusión de que esta prueba se convierta en una cita fija dentro del calendario deportivo.

Gracias a la Escudería BNNORACING y a todos los colaboradores, Medinaceli vivió un fin de semana inolvidable. Gabriel Gutiérrez Siegrist, esta vez con un Dallara F3, superó en el podio a Antonio Peña, con un La Base RX01, y a José Miguel Martínez, con un Semog Bravo. Alfredo Sal, con un Porsche 911 GT3 2008 venció en la general.