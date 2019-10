GP de Tailandia Alex Márquez: «Será una carrera apretada» Alex Marquez (centro) posa con Tetsuta Nagashima (izquierda) y Jorge Martin (derecha) en el podio de Moto en Buriram / EFE Afronta la carrera de Tailandia en una situación inmejorable, desde la pole, y con su perseguidor en la general, Jorge Navarro, saliendo vigésimo primero tras una caída en el entrenamiento oficial. BORJA GONZÁLEZ Buriram (Tailandia) Sábado, 5 octubre 2019, 14:48

¿Qué bien viene esta pole, no? Por si fueran pocos los puntos de ventaja que tiene al frente de la general…

Hoy era importante hacer la pole porque se ha visto en el FP3 que en 0.2 estabas el primero o el veinte. Entonces era importante estar delante. Me pasó un poco en Austria, donde fallé en el oficial y salía muy atrás y estaba todo muy apretado. Así que hacer la pole o estar en primera fila era la clave para mañana. Lo he podido conseguir. Y después el ritmo que he mantenido ha sido muy bueno, viniendo de la caída del FP3 he podido rehacerme un poco del feeling que tenía en el FP3 y ha sido un 'qualy' muy positivo para nosotros.

¿El domingo pide que le marquen la posición de Navarro, o no?

No, no… Él ha tenido problemas hoy. Nosotros estamos intentando estar en cada carrera lo más delante posible e intentar aprovechar errores de nuestros rivales pero estoy seguro de que mañana Navarro tiene ritmo para ir recuperando y estar delante, porque sobre todo sus finales de carrera son buenos. Así que hay que hacer nuestra carrera, quedan cinco, queda muchísimo, y sólo tenemos 35 puntos.

¿Cómo prevé que puede ser la carrera?

Creo que será apretado. En los ritmos se está viendo a Nagashima muy fuerte en todo el fin de semana, Marini parece también que después de Aragón encontró el camino otra vez, Fernández seguro que estará, aunque está sufriendo un pelín más también estará, Vierge no está mal, porque ha hecho un buen 'qualy'. Entonces creo que estará bastante abierto y al final estará apretado porque aquí, con las dos rectas, a rebufo se gana algo.

¿Es más importante que otras veces aprovechar la pole y abrir un hueco desde inicio para evitar líos?

No lo sé, porque también con neumáticos nuevos todo el mundo es capaz de hacer unas buenas primeras vueltas e ir rápido, así que hay que acabar de pensar y ver después del warm up dónde estamos realmente. Al final, si salgo primero, tengo que intentar hacer mi ritmo y tirar sin perder la cabeza y no cometer errores.

Viendo dónde están todos los rivales por el título, y que no queda tanto, ¿puede utilizar una estrategia más conservadora que otras veces? ¿Quedar delante de Augusto y de Navarro le vale?

Creo que sería un error, hay que tirar igual y ser conscientes de que, sí, que hay que acabar la carrera y hay que estar allí. Está sexto Fernández, Luthi también está octavo, entonces tenemos que hacer nuestra carrera y si hay la oportunidad de ganar, lo intentaremos.

Cuando estaba en la zahorra recogiendo la moto, ¿estaba pendiente de lo que pasaba en la pista?

Sí, sí. He tenido una caída extraña, y no sabía si había algo en la pista, así que sí que estaba un pelín pendiente, porque allí sí que era fácil que uno se cayese. Me he asustado un poco pero por suerte ha ido un poco por la izquierda.

¿Cómo ve a su hermano?

Bien, sobre todo de ritmo creo que en el FP4 ha hecho uno muy bueno, así que le veo preparado.

¿Se asustó el viernes?

Estaba cambiándome, así que no lo vi en el momento… Vi que después se levantaba y que iba cojo. Un poco el susto sí pero por suerte está bien.

¿Y con la del sábado?

Bueno, lo ha intentado, como siempre. No cambia.

¿Le ve campeón aquí?

(Duda) No lo sé. Al final tiene que ver mañana dónde está. También ha hablado de Dovi, y él sabe bien cuáles son los ritmos. Pero yo estoy concentrado en lo mío y espero que mañana pueda ganar.

¿Participaría en su celebración?

No sé nada, no sé nada, de verdad.