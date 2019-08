GP de la República Checa Alex Márquez: «Tenía claro que la carrera podía pasar por las primeras vueltas» Quinta victoria en los seis últimos grandes premios para un piloto que ha dado ese paso que le faltaba para convertirse en el dominador de Moto2 BORJA GONZÁLEZ Circuito de Brno (República Checa) Domingo, 4 agosto 2019, 21:53

No suele hacer estrategia de tirar y escaparte.

Y en el equipo tampoco confiaban mucho en que lo pudiera conseguir. Me han dicho que en las primeras vueltas vigilase un poco y que fuera viendo. Pero yo tenía muy claro que mis rivales directos por el campeonato estaban detrás y que la carrera podía pasar por esas primeras vueltas. Controlaba bien el neumático y he podido tirar de inicio, sabiendo que al final me podría defender, es lo que ha hecho que tuviera esa estrategia. Yo pensaba que el que me seguía era Navarro, no Di Giannantonio. Le he felicitado y todo, pero después he mirado la pantalla y he pensado 'la he cagado'. Diggia me ha hecho sudar mucho. Ha hecho una carrera increíble.

Esta manera de ganar afecta a la cabeza de los rivales.

Yo no pienso en impresionar, pienso por mí. Ya lo dije el año pasado. Tengo la velocidad, me falta la regularidad, creérmelo un pelín más. Este campeonato hay que ir carrera a carrera. Los motivos que pueden hacer que pierda este Mundial son mis errores, por eso estoy tan concentrado. Hoy ha salido bien, con mucha solidez, pero estamos sólo en la mitad del campeonato, ahora sí que tenemos buena ventaja y hemos recuperado puntos desde Jerez. Pero igual que nosotros los hemos recuperado, también se puede perder.

33 puntos con el segundo.

Si en Austria hago un cero, Lüthi está otra vez ahí. Queda muchísimo y vendrán fines de semana donde las condiciones sean difíciles. Estoy contento porque este fin de semana ha sido difícil y hemos sobrevivido muy bien, pero esto puede cambiar.

¿Se resta mérito personal? Porque siempre habla de la moto, del equipo…

Es que le doy mucha importancia porque lo necesitaba. Soy un piloto que necesita que todo fluya, que todo vaya bien. Que el entorno esté motivado. Venimos aquí y corremos, pero lo más importante es el trabajo que hay en casa y en los tests, para después demostrarlo en carrera.

¿Qué destaca del motor Triumph nuevo de este año?

Creo que el set up es muy diferente, pero también la moto es muy diferente, la rigidez… me da ese plus de poder controlar mejor saliendo de curva, entrando con el neumático. Me da mejores sensaciones.

¿Sigue sin haber novedades para el año que viene?

En MotoGP todas las puertas están cerradas, cosa que entiendo. Así que será Moto2 seguro. Espero que en los próximos días se sepa algo más.