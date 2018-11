GP Valencia Maverick Viñales: «Era un día para hacerlo bien» Viñales, tras lograr la pole. / AFP Pese que tuvo que pasar por repesca para meterse en el clasificatorio final, marcó el mejor tiempo por delante de Álex Rins y Andrea Dovizioso BORJA GONZÁLEZ Cheste Sábado, 17 noviembre 2018, 20:07

Hasta el decimoséptimo gran premio, el de Australia, tuvo que esperar Maverick Viñales para lograr su primer triunfo de 2018; hasta el último del año, este de Valencia, ha tenido que hacerlo para firmar su primera pole. El de Yamaha, en pleno proceso de renovación con la mente puesta en el próximo curso, tendrá el puesto de honor de cara a una carrera para la que no es el máximo favorito, ni en seco, ni en mojado, pero para la que partirá con muchas opciones de cerrar el año con un buen sabor de boca.

Pregunta. Primera pole del año. Ha tardado.

Respuesta. Ha tardado, pero en Australia la victoria y aquí la pole. ¡Qué mejor lugar para conseguirlo que enfrente de todos los fans! Tengo muchas ganas de que llegue mañana.

-¿Cómo la ha conseguido?

Cuando he acabado el FP4 ha sido difícil, porque no conseguía hacer buenas vueltas. Estábamos un poco lejos de las primeras posiciones, pero hemos modificado un poco la electrónica pensando más en seco y ha mejorado mucho la moto. He podido hacer dos vueltas muy buenas que me han colocado en la pole.

-¿Ha sido un beneficio pasar hoy por la Q1?

Ha sido un beneficio en el sentido de haber podido dar más vueltas y entender cuál era la dirección que había que tomar. Quizá hemos podido disfrutar un poco más y sacar más rendimiento a la moto. Era difícil, porque nuestra moto sufre mucho cuando hay partes mojadas en la pista, es muy crítica. He pilotado un poco a mi estilo, más agresivo y me ha servido. Gracias a que he calentado bien los neumáticos he podido hacer una buena vuelta.

-¿Qué sensaciones tiene para mañana?

Las sensaciones son súper buenas, porque poder salir desde la pole es algo muy bueno, sobre todo en agua, donde molesta tanto ir detrás de otros pilotos. Hemos hecho un buen trabajo, hay que estar contentos con lo de hoy y ya veremos mañana.

-Mañana se espera que llueva más. ¿Cómo se ve en ese caso?

El viernes estaba muy cerca de los tiempos buenos con bastante agua en la pista. Si hay bastante agua creo que iremos mejor, así que espero que, si llueve, llueva bien.

-¿Cómo se ve en agua? ¿Para pelear por ganar?

Es muy difícil ganar, porque hay dos pilotos muy fuertes en agua, tanto Márquez como Dovizioso. Después no lo sé, veremos. Depende de cómo me encuentre en carrera.

-Ha pasado de la nada (Q1) al todo (pole). ¿Cómo se trabaja eso?

En la Q1 he visto que en mi última vuelta he visto que tenía a Valentino detrás, y he pensado 'la vas a ganar, te van a pasar'. He decidido no hacer mi mejor vuelta al final y he pasado por los pelos, y por suerte me he podido concentrar bien. En la primera salida de la Q2 la he hecho fatal, me he ido largo en muchos sitios porque ya estaba pidiendo demasiado a la moto. Después me he concentrado y he intentado sacar el máximo.

-Entonces se la ha jugado en la Q1.

Exacto, y casi me sale mal. Era muy arriesgado.

-¿Cómo ve el resultado de Rossi aquí?

No sé. Realmente va por sensaciones. Me fijo mucho en mí, estoy intentando mejorar como piloto en agua y condiciones mixtas, y creo que hemos dado un salto. Para el siguiente año queda la asignatura pendiente de ser mucho mejor en agua y trabajaré muy duro.

-¿Alguna respuesta al comentario de Márquez sobre su decisión de cambiar el número?

Ninguno. Soy feliz de haberlo hecho. Para mí significa mucho y creo que un 'reset' mental me vendrá muy bien, y sobre todo servirá para ser muy fuertes.

-De momento no están acabando mal las cosas con el 25.

Estoy contento, porque hoy era un día para hacerlo bien. Ya en el FP3 he pensado que se complicarían las cosas, pero cuando he visto que estaba seco, he cogido mi oportunidad he dado el máximo como cada día.