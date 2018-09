Pacheta vuelve a una de sus casas Pacheta, durante un entrenamiento con el Elche. / E. C. El técnico del Elche asegura que en su etapa en el conjunto azul fue de «una intensidad elevada», en la que «pasó de todo» R. J. GARCÍA OVIEDO. Sábado, 22 septiembre 2018, 02:20

El banquillo del Carlos Tartiere recibirá mañana a un viejo conocido, José Rojo Pacheta, que llega como técnico del Elche. El entrenador reconoce que vuelve a uno de los lugares que considera su casa para enfrentarse a un equipo al que asegura que le guarda mucho cariño.

El técnico recordó que hace dos semanas fue a otro estadio especial para él, Los Pajaritos. «Tengo muchas casas por ahí distribuidas y una es Oviedo». Respecto a su paso por el banquillo ovetense, el entrenador destaca que «fue un año y unos meses de una intensidad elevada, en el que disfruté, sufrí, entrené, ganamos y pasó de todo». Por todo eso, asegura que en ese tiempo fue «feliz en muchos momentos» y que le tiene «mucho cariño al equipo, la afición y la ciudad». Ahora llega con otro equipo y por ello «el domingo será uno de los muy pocos días que quiera que pierda el Oviedo».

Sobre la posibilidad de que el conjunto ovetense pueda sufrir presión por parte de sus aficionados, Pacheta no lo cree probable: «No creo que se pueda poner nerviosa. En los últimos minutos de la goleada encajada contra el Real Zaragoza (0-4) no hicieron más que animar. No creo que se les vuelva en contra, pero vamos a intentarlo».

Respecto a lo que espera del encuentro y del conjunto de Anquela, explicó que «si nosotros nos equivocamos, nos van a partir» y destacó que se trata de un equipo con jugadores «muy rápidos por fuera, con mucha precisión, muy buenos arriba... es un equipo muy peligroso. No necesita mucho para hacer gol».

En cualquier caso, Pacheta tiene claro el objetivo con el que afronta el encuentro: «Vamos a intentar imponernos como en todos los campos. Vamos a ser valientes siempre. Ser protagonistas, tener posesión y ser rápidos y verticales con balón». Pacheta reconoce que jugarán en «un escenario bonito» y espera que los suyos estén «al nivel» de los últimos partidos. «El buen juego nos acercará a la victoria», concluyó.