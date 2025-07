Eugenia Zozaya, tenista del Real Club de Tenis de Oviedo: «Espero aprovechar la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y ver hasta dónde llego»

La ovetense Eugenia Zozaya ya pista tierras asturianas después de firmar una extraordinaria actuación en el torneo júnior femenino de Wimbledon. La raqueta del ... Real Club de Tenis de Oviedo cayó eliminada en la ronda de octavos de final a manos de la australiana Emerson Jones por un doble 6-4, tras una hora y veintitrés minutos de juego. Eugenia plantó cara en todo momento a toda una gran número 1 del mundo y gran favorita a hacerse con este prestigioso torneo. Una rival que ya bordea el profesionalismo. Antes de eso, la ovetense accedió al cuadro principal tras derrotar a otro de los grandes nombres de la competición, la india Maaya Rajeshwaran, en el súper tie break (10-5) después de un partido que acabó 3-6 y 6-3.

Zozaya siempre ha destacado a nivel nacional. Su competitividad, su capacidad para no esconderse, de crecerse ante los retos difíciles, como fue este miércoles el duelo ante la rival australiana, la han empujado siempre. La jugadora carbayona se despidió de la mejor forma, ofreciendo una imagen esperanzadora, con la cara bien alta, de la hierba de uno de los torneos más prestigiosos del circuito mundial tras una semana intensa en la que tuvo que afrontar hasta cuatro encuentros para alcanzar los octavos de final. La joven promesa del tenis regional, de tan solo 17 años, descuelga el teléfono para atender la llamada del diario EL COMERCIO y hablar del presente, pero también del pasado y, sobre todo, del futuro.

–Viene de despachar un extraordinario torneo en Wimbledon.

–Estoy muy contenta, sobre todo porque he podido competir ante la número uno del mundo. Emerson Jones tiene un gran nivel y espero que esto me pueda servir a partir de ahora para competir contra cualquier rival. Sabía que iba a ser un partido difícil, como así fue. Venía de otro encuentro complicado, jugando con el viento en contra, y la verdad que competí bien. Tuve que remontar un resultado adverso en un partido emocionante y en el que disfruté mucho.

–¿Qué tal se le dio competir en una superficie como la hierba?

–Nunca había jugado hasta ahora en hierba. No es fácil encontrar una pista de estas características en España y mucho menos en Asturias. La verdad es que no es una superficie que me vaya demasiado bien. Tengo que decir que no me gusta mucho, pero me he ido adaptando poco a poco y lo he disfrutado. Creo que, al final, tampoco me ha ido tan mal.

–Después de Wimbledon y ya en pleno verano, qué planes tiene por delante.

–Jugaré algún torneo más este verano y, a mediados de agosto, por motivos de estudios, me marcharé a Los Ángeles. Tengo muchas ganas de un cambio y de empezar allí ya. Creo que optaré por estudiar Comunicación, que es algo que siempre me ha llamado la atención, aunque la verdad es que tendré todavía un año para poder pensarlo. Además, estar en la universidad me permitirá poder jugar otro gran slam como el US Open a finales de agosto. Este sería además ya mi último torneo como jugadora de categoría júnior.

–¿Tendrá tiempo para descansar y desconectar unos días?

–Durante este mes de julio tendré más entrenamientos y algún torneo más. Ya en agosto podré irme de vacaciones unos días con mi familia para descansar un poco antes de marcharme a los Estados Unidos.

–¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del tenis?

–Tenía cinco años y vivimos a lado del Real Club de Tenis de Oviedo. Mis padres son socios y nos apuntaron a mis hermanos y a mí para realizar un curso de tenis y me gustó. Mucho. Yo había empezado a jugar al voleibol en el colegio, pero con el tiempo me acabé decantando por el tenis. Es algo que tengo que agradecer al Real Club de Tenis de Oviedo, que es como mi segunda casa, y a mi entrenador José Manuel (García), con el que sigo entrenando cada vez que tengo la oportunidad. Les debo mucho a ellos.

–¿Cómo es el día a día en su vida como tenista?

–Este año he entrenado en Valencia, en la GTennis Academy, donde residí, y pude trabajar junto a otros jugadores. Entreno mañana y tarde, alrededor de cinco horas y media al día. Dos horas de tenis por la mañana y, luego, hora y media de trabajo físico. Ya por la tarde, una hora y media de tenis y estiramientos y otros ejercicios.

–Una vida dedicada por lo tanto al tenis...

–Sin duda. El tenis me gusta mucho. En Estados Unidos además apoyan mucho y guían a las jugadoras para poder alcanzar el profesionalismo. Espero poder aprovechar la oportunidad y luego ver hasta dónde puedo llegar.

–¿En quién se fija? ¿Quién es su referente?

–Obviamente, Rafa Nadal por la mentalidad. No obstante, también es cierto que no tengo un referente como tal. La australiana Ashleigh Barty, ahora ya retirada, es una jugadora que siempre me ha gustado porque era diferente. Pero, si me tengo que quedarme con alguien, lo hago con Nadal, sobre todo por su mentalidad, como le dije.