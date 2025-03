Zverev evita la clasificación de Nadal

ENRIC GARDINER Madrid Viernes, 15 de noviembre 2019, 07:27 | Actualizado 22:41h. Comenta Compartir

No pudo ser. La carambola que necesitaba Rafa Nadal para estar en semifinales del torneo de Maestros se quedó a medio camino. El balear cumplió y derrotó con sufrimiento a Stefanos Tsitsipas (6-7 (4), 6-4 y 7-5), pero la segunda condición que necesitaba no ocurrió. Daniil Medvedev no pudo con Alexander Zverev (6-4 y 7-6 (4)). El alemán, mucho más metido en el partido, venció con comodidad al ruso y selló su pase para las semifinales del torneo.

Era lo lógico, solo el germano tenía algo en juego. La victoria de Nadal impedía que Medvedev tuviera alguna posibilidad de estar en semifinales y el moscovita desconectó. No mostró en ningún momento el nivel que sí dio ante el balear y se marchó del torneo eliminando de paso a Nadal, su verdugo en el Abierto de los Estados Unidos.

Ni siquiera los 200 puntos y los casi 200.000 euros de premio que se hubiera llevado por el triunfo le sirvieron. Medvedev no estuvo y con él se fue Nadal, que por cuarta vez en su carrera se despide del torneo en la fase de grupos.

El manacorense avistaba el duelo número 41 ante Roger Federer, aunque puso en duda en rueda de prensa que fuera a ver el partido de Zverev y Medvedev. «Quizás me vaya a cenar con mi familia», asimilaba. Probablemente fue la mejor decisión, porque desde los primeros compases el duelo ruso-germano parecía descompensado.

Satisfecho

La eliminación de Nadal evita el cruce en semifinales con Federer y la posibilidad de que el español levantase su primer entorchado como maestro.

Aun así, Nadal se marcha satisfecho de Londres. Llegó con dudas, por los problemas físicos en el abdominal, y atropellado en su debut por Zverev por la escasa preparación para el partido. En los últimos días ha cogido ritmo, ha superado dos encuentros muy complicados de más de tres horas y ha dado pasos positivos de cara a la Copa Davis que arranca la semana que viene.

«Tengo que hacer mi recuperación a partir del sábado para jugar la Copa Davis. Es para estar satisfecho y espero que todo esto me sirva para más adelante. Si no estoy en semifinales iré a Madrid con la confianza de haber jugado mejor», explicó el balear.

La visita de Nadal a Londres no ha tenido un saldo negativo. Se va con dos triunfos antes dos 'top ten' y con el número uno asegurado. Recibió el trofeo en una pequeña ceremonia en la pista central del O2 y extenderá su registro de semanas en lo más alto de la clasificación hasta, como mínimo 205. «Este número uno tiene una satisfacción especial», rememoró el español.

Ampliar Nadal muerde el trofeo que le acredita como número 1 del mundo. Glyn Kirk (Afp)

Acabado ya el circuito ATP, Nadal se centrará ahora en las Finales de la Copa Davis, donde liderará al conjunto español. El equipo, con Sergi Bruguera como capitán, lleva días entrenándose en las instalaciones de la Caja Mágica. El número dos, Roberto Bautista, que ha actuado como primer suplente en el torneo de Maestros, se incorporará este sábado a los entrenamientos de España, de cara al debut del próximo martes, mientras que Nadal se espera que se reúna con sus compañeros también próximamente.